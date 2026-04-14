ΟΗΕ: “Ιδιαίτερα πιθανό” να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Iράν, δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες

Είναι «ιδιαίτερα πιθανό» οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να επανεκκινήσουν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Η ένδειξη που έχουμε είναι ότι είναι ιδιαίτερα πιθανό αυτές οι συνομιλίες να επανεκκινήσουν», ανέφερε.

«Νομίζω ότι θα ήταν μη ρεαλιστικό να αναμένει κανείς ότι ένα τόσο σύνθετο και μακροχρόνιο πρόβλημα θα μπορούσε να επιλυθεί στην πρώτη συνεδρία διαπραγμάτευσης. Συνεπώς, χρειάζεται οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν και χρειάζεται η εκεχειρία να διατηρηθεί όσο οι διαπραγματεύσεις προχωρούν», πρόσθεσε.

ΟΗΕ

