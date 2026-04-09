Ο Τζο Ρόγκαν “καρφώνει” τον Τραμπ: “Ξεκίνησε πόλεμο στο Ιράν για να θάψει τα αρχεία Επστάιν”

Κόλαφος κατά του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν ήταν ο Νο 1 podcaster Τζο Ρόγκαν, που δήλωσε στο επεισόδιο της Τετάρτης (08/04) του δημοφιλούς podcast του, ότι πιστεύει πως ο Τραμπ ίσως ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν για να αποσπάσει την προσοχή της αμερικανικής κοινής γνώμης από τα αρχεία Επστάιν, ενώ άφησε αιχμές και για την ηλικία του.

Κατά τη διάρκεια του podcast, ο καλεσμένος του Ρόγκαν, Αρσένιο Χολ, ισχυρίστηκε ότι ο «αποπροσανατολισμός» είναι «η ιστορία της αμερικανικής πολιτικής».

Ο Ρόγκαν συμφώνησε με τον Χολ και υποστήριξε ότι ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον άρχισε να «βομβαρδίζει κάποιες άλλες χώρες» -μια αναφορά στον βομβαρδισμό της τότε Γιουγκοσλαβίας το 1999- για να αποσπάσει την προσοχή των Αμερικανών από το σκάνδαλο Λεβίνσκι. Κάτι ανάλογο έκανε και ο Τραμπ με το Ιράν.

Ο Ρόγκαν ισχυρίστηκε στη συνέχεια ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν ήταν το τελευταίο παράδειγμα πολιτικών που χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να αποσπάσουν την προσοχή από εσωτερικά ζητήματα. «Κοιτάξτε, βγαίνουν τα αρχεία Επστάιν -πάμε σε πόλεμο με το Ιράν. Είναι ένας καλός τρόπος να κάνεις τον κόσμο να σταματήσει να μιλάει για ορισμένα πράγματα», είπε ο Ρόγκαν. «Τους δίνεις ένα νέο πρόβλημα να σκεφτούν».

Το όνομα του Τραμπ αναφέρθηκε πολυάριθμες φορές σε όλα τα αρχεία Επστάιν, και η παλιά του φιλία με τον καταδικασμένο χρηματιστή και κατηγορούμενο για σεξουαλική εμπορία παιδιών είναι δημόσια γνωστή. Ο Επστάιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κατηγορηθεί ούτε του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για εγκλήματα που σχετίζονται με τον Επστάιν και έχει επιμείνει ότι διέκοψε τη φιλία του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα πολύ πριν από την καταδίκη του Επστάιν το 2008.

Ο Ρόγκαν υποστήριξε τον Τραμπ το 2024, αλλά η γνώμη του έχει αλλάξει ραγδαία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν.

Αιχμές και για την ηλικία του Τραμπ

Ο podcaster έχει επικρίνει την «Επιχείρηση Epic Fury» του Τραμπ στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να παρασύρει τον κόσμο σε έναν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αμφισβήτησε επίσης την ηλικία του Τραμπ, εκφράζοντας φόβους ότι ο 79χρονος μπορεί να ενεργήσει απερίσκεπτα επειδή «δεν έχει πολλά να χάσει».

«Αυτό είναι τρομακτικό. Αυτό είναι τρομακτικό. Παίρνεις αποφάσεις για μωρά και παιδιά και για το μέλλον του κόσμου, ενώ σου απομένουν μόνο 10, ίσως 10 χρόνια ζωής στη Γη αν όλα πάνε περίφημα», δήλωσε ο Ρόγκαν κατά τη διάρκεια του podcast του στις 11 Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια του ίδιου επεισοδίου, ο Ρόγκαν είπε ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ ένιωσαν «προδομένοι» από την απόφασή του να πάει σε πόλεμο.

«Εννοώ, αυτός είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι νιώθουν προδομένοι, έτσι δεν είναι; Έκανε προεκλογικό αγώνα με το σύνθημα “όχι άλλοι πόλεμοι”, “τέλος σε αυτούς τους ηλίθιους, ανόητους πολέμους”, και μετά έχουμε έναν για τον οποίο δεν μπορούμε καν να ορίσουμε ξεκάθαρα γιατί τον κάναμε», είπε ο Ρόγκαν.

Ενώ ο Ρόγκαν και οι πιο μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνοι μπορεί να ένιωσαν προδομένοι από την επίθεση του Τραμπ στο Ιράν, οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η βάση MAGA του προέδρου υποστηρίζει συντριπτικά την απόφασή του.

Ο Ρόγκαν δεν θεωρεί τον εαυτό του MAGA και πρόσφατα αποκάλεσε τη βάση του Τραμπ «γ@μένους φλώρους» που έχουν βαλθεί να εκπληρώσουν βιβλικές προφητείες για το τέλος του κόσμου.

Ο Ρόγκαν συνέχισε, διαμαρτυρόμενος ότι «τρελοί Χριστιανοί εθνικιστές» είχαν προσχωρήσει στο κίνημα MAGA και ενίσχυαν τον πόλεμο στο Ιράν «ως έναν τρόπο για να επιστρέψει ο Ιησούς πάνω σε ένα λευκό άλογο».