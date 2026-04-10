Ο Νετανιάχου αποβάλλει την Ισπανία από το κέντρο συντονισμού για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι απέβαλε την Ισπανία από το Κέντρο Συντονισμού που έχει συσταθεί για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό μπροστά σε όσους μας επιτίθενται» λέει ο Νετανιάχου, καθώς η Ισπανία καταγγέλλει εγκλήματα πολέμου του Τελ Αβίβ σε βάρος της Παλαιστίνης αλλά και του Λιβάνου.

Ο Νετανιάχου κάνει λόγο για «δυσφήμιση» «των ήρωων» του Ισραήλ και για «τον πιο ηθικό στρατό στον κόσμο».

מדינת ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו.



ספרד הכפישה את גיבורינו, חיילי צה״ל, חיילי הצבא המוסרי בעולם.



ולכן הנחיתי לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל.



מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת, לא יהיה שותף… pic.twitter.com/PpWDcjNdzb — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 10, 2026

«Επομένως, έδωσα σήμερα εντολή να απομακρυνθούν οι εκπρόσωποι της Ισπανίας από το κέντρο συντονισμού στο Κιριάτ Γκατ, αφού η Ισπανία έχει επιλέξει επανειλημμένα να αντιταχθεί στο Ισραήλ».

«Δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχτώ αυτή την υποκρισία και την εχθρικότητα. Δεν σκοπεύω να επιτρέψω σε καμία χώρα να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον μας χωρίς να πληρώσει το τίμημα» σχολίασε.

Να σημειωθεί ότι, από την κήρυξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας πριν από έξι μήνες, υπάρχουν αναφορές για ισραηλινές επιθέσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ισραήλ έχει επιτεθεί στη Γάζα τις 36 από τις τελευταίες 40 ημέρες, που σημαίνει ότι υπήρξαν μόνο τέσσερις ημέρες κατά τις οποίες δεν αναφέρθηκαν βίαιες επιθέσεις, θάνατοι ή τραυματισμοί στον θύλακα.