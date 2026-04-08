Ο Γκουτέρες καλωσορίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καλωσορίζει την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν».

Επίσης ο Αντόνιο Γκουτέρες προτρέπει τις εμπόλεμες πλευρές να «τηρήσουν τους όρους» της συμφωνίας και να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις ώστε να υπάρξει «διαρκής και περιεκτική ειρήνη στην περιοχή» της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.