Τραμπ: Απαιτεί από το BBC να ζητήσει συγγνώμη για το “πειραγμένο” βίντεο και να κατεβάσει το ντοκιμαντέρ – Απειλεί με αγωγή 1 δισ. δολαρίων

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Δευτέρα (10/11) να κινηθεί νομικά κατά του BBC, απαιτώντας αποζημίωση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, εν μέσω βαθιάς κρίσης στη βρετανική δημόσια ραδιοτηλεόραση, η οποία κλονίζεται από παραιτήσεις ανώτατων στελεχών και κατηγορίες για πολιτική μεροληψία, σύμφωνα με το Politico.

Η απειλή του Τραμπ ήρθε μία ημέρα μετά την παραίτηση του γενικού διευθυντή του BBC Τιμ Ντέιβι και της διευθύνουσας συμβούλου ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, που αποχώρησαν το βράδυ της Κυριακής ύστερα από σφοδρή πολιτική πίεση και έντονες επικρίσεις για την κάλυψη των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021, την ημέρα που διαδηλωτές εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά δίκτυα NBC και Fox News, η νομική ομάδα του Τραμπ απέστειλε επιστολή στο BBC, δίνοντάς του διορία έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου να ανακαλέσει «ψευδείς, συκοφαντικές, δυσφημιστικές και εμπρηστικές δηλώσεις» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, η πλευρά του Τραμπ προειδοποιεί ότι «δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να ασκήσει τα νόμιμα και δίκαια δικαιώματά του, περιλαμβανομένης της κατάθεσης αγωγής ύψους τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους New York Times, στην επιστολή ζητείται απόσυρση του ντοκιμαντέρ, δημόσια συγγνώμη και καταβολή χρηματικής αποζημίωσης «στον πρόεδρο Τραμπ για τη ζημία που υπέστη», όπως αναφέρουν οι συνήγοροί του.

Ένας εκπρόσωπος της BBC δήλωσε ότι «θα εξετάσουμε την επιστολή και θα απαντήσουμε άμεσα σε εύθετο χρόνο».



Το χρονικό

Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τη δημοσίευση εσωτερικού υπομνήματος από τον πρώην σύμβουλο δεοντολογίας του BBC, Μάικλ Πρέσκοτ, το οποίο αποκάλυψε σειρά παραλείψεων και λαθών του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων της κάλυψης θεμάτων για τα διεμφυλικά άτομα, τον πόλεμο στη Γάζα και την προεδρία Τραμπ. Το πιο επιβαρυντικό σημείο αφορούσε την εκπομπή «Panorama», όπου αποδείχθηκε ότι αποσπάσματα της ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου είχαν μονταριστεί, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο πρώην πρόεδρος καλούσε ευθέως σε βίαιη ενέργεια.

Η συγγνώμη από τον πρόεδρο του BBC

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι λέξεις «Θα κατεβούμε στο Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας, και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις» είχαν συνδεθεί τεχνητά, παραλείποντας το σημείο όπου ο Τραμπ τόνιζε ότι οι οπαδοί του έπρεπε «να διαδηλώσουν ειρηνικά και πατριωτικά».

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, παραδέχθηκε σε επιστολή του προς την Επιτροπή Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού της Βουλής των Κοινοτήτων ότι «ο τρόπος που επεξεργάστηκε η ομιλία έδωσε την εντύπωση άμεσης προτροπής σε βία» και πρόσθεσε: «Το BBC ζητά συγγνώμη για αυτό το σφάλμα κρίσης».

Ο Σαχ απέρριψε πάντως τους ισχυρισμούς ότι η διοίκηση προσπάθησε να συγκαλύψει το θέμα, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση είχε επανειλημμένα εξεταστεί από την Επιτροπή Συντακτικών Κατευθυντήριων Γραμμών του δικτύου. Ερωτηθείς σε συνέντευξή του στο BBC αν ο Τραμπ σκοπεύει όντως να προχωρήσει σε αγωγή, απάντησε: «Δεν το γνωρίζω ακόμα. Είναι όμως γνωστό ότι προσφεύγει εύκολα στη δικαιοσύνη, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα».



Στήριξη από τη βρετανική κυβέρνηση

Η βρετανική κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει να διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Τραμπ και έχει κατά καιρούς επικρίνει την κάλυψη του BBC, έσπευσε να εκφράσει στήριξη προς τον οργανισμό. Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «το BBC διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε μια εποχή παραπληροφόρησης» και τόνισε πως «υπάρχει σαφής ανάγκη για μια ισχυρή και αμερόληπτη βρετανική δημόσια ενημέρωση».

Σχολιάζοντας τον χαρακτηρισμό «100% ψεύτικες ειδήσεις» που απέδωσε στο BBC η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, πρόσθεσε: «Υποστηρίζουμε ένα ισχυρό και ανεξάρτητο BBC».