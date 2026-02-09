MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νεκροί φέρεται να είναι μεταλλωρύχοι καναδικής εταιρείας που είχαν απαχθεί στο Μεξικό

|
THESTIVAL TEAM

Η καναδική μεταλλευτική εταιρεία Vizsla Silver ανακοίνωσε απόψε ότι «πολλοί» εργαζόμενοί της, που είχαν απαχθεί στη Σιναλόα του Μεξικού, είναι νεκροί.

Η εταιρεία ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι «ενημερώθηκε από πολλές οικογένειες ότι οι συγγενείς τους, οι συνάδελφοί μας, που απήχθησαν από το εργοτάξιο της Κονκόρντια, στο Μεξικό, βρέθηκαν νεκροί».

Πρόσθεσε ότι «αναμένει την επιβεβαίωση των μεξικανικών αρχών». Η Vizsla Silver δεν διευκρίνισε πόσα είναι τα θύματα.

Υπενθυμίζεται ότι δέκα εργαζόμενοί της είχαν απαχθεί στις 23 Ιανουαρίου και οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν στη συνέχεια πως βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι εδώ και έναν χρόνο, η συγκεκριμένη πολιτεία του Μεξικού βρίσκεται στο επίκεντρο ενός κύματος βίας που συνδέεται με τον πόλεμο μεταξύ αντιπάλων συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών.

Μεξικό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Πλακιάς: Γνήσια τα βίντεο από τα Τέμπη, δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Παραιτήθηκε η νομική σύμβουλος Κατερίνα Γιαννακοπούλου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας σήμερα και αύριο – Σε ποια σημεία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Καλλιθέα: Τα νεότερα για το δίχρονο κοριτσάκι που έπεσε μέσα σιντριβάνι

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Υπόθεση Επστάιν: Παραιτήθηκε η πρέσβης της Νορβηγίας στην Ιορδανία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Νέα δημοσκόπηση: Πρώτη με… double score η ΝΔ, πόσοι “βλέπουν” θετικά ένα πιθανό κόμμα του Παύλου Ντε Γκρες