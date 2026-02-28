MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μεντβέντεφ για επίθεση ΗΠΑ- Ισραήλ στο Ιράν: Ο ειρηνοποιός Τραμπ έδειξε ξανά το αληθινό του πρόσωπο

|
THESTIVAL TEAM

Σκληρή ήταν η αντίδραση της Μόσχας μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν που είναι στενός σύμμαχος της Ρωσίας. Ο «ειρηνοποιός» (Τραμπ) έδειξε ξανά το αληθινό του πρόσωπο, τόνισε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

Ο «ειρηνοποιός» το ξανακάνει. Οι συνομιλίες με το Ιράν ήταν απλώς ένα προκάλυμμα. Όλοι το γνώριζαν. Ποιος έχει πλέον περισσότερη υπομονή να περιμένει το θλιβερό τέλος του εχθρού; Οι ΗΠΑ είναι μόλις 249 ετών. Η Περσική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 2.500 χρόνια. Ας δούμε τι θα συμβεί σε 100 χρόνια περίπου…

Ιράν Ντμίτρι Μεντβέντεφ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ιράκ: Ένοπλη οργάνωση που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη καλεί σε προετοιμασία για έναν πιθανό παρατεταμένο πόλεμο ανάμεσα σε Ιράν – ΗΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Εκρήξεις σε πολλές πόλεις του Ιράν: Μεγάλες ουρές στα βενζινάδικα της Τεχεράνης, εγκαταλείπουν οι κάτοικοι – Δείτε βίντεο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 23 ώρες πριν

“Πρασινίζει” το ΑΠΘ με 500 νέα δέντρα που φυτεύτηκαν στο campus – Μια αγριοκερασιά στη μνήμη των φοιτητών που χάθηκαν στα Τέμπη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Νέα στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 4 Μαρτίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

ΚΑΙΡΟΣ 6 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 61 εκατ. ευρώ