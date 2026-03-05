MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μακρόν: Θα στείλουμε τεθωρακισμένα οχήματα στον Λίβανο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε απόψε ότι συζητά ένα «σχέδιο», με τις διάφορες ενδιαφερόμενες πλευρές, ώστε να εμποδίσει «να συρθεί και πάλι σε πόλεμο» ο Λίβανος και παράλληλα να μπει τέλος «στις στρατιωτικές επιχειρήσεις» της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ.

«Για τον Λίβανο, πρέπει να δράσουμε. Πρέπει να γίνουν τα πάντα ώστε να εμποδίσουμε αυτή η χώρα, που έχει στενή σχέση με τη Γαλλία, να συρθεί ξανά σε πόλεμο» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, απαντώντας στην έκκληση που του απηύθυνε ο Λιβανέζος ομόλογός του, Ζοζέφ Αούν.

Η Γαλλία θα εντείνει τη συνεργασία της με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, στις οποίες θα παραδώσει θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς, ενώ θα τους παράσχει επιχειρησιακή και επιμελητειακή υποστήριξη, πρόσθεσε.


«Αυτήν την ώρα του μεγάλου κινδύνου, καλώ τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μην επεκτείνει τον πόλεμο στον Λίβανο. Καλώ τους Ιρανούς ηγέτες να μην αναμίξουν τον Λίβανο περαιτέρω σε έναν πόλεμο που δεν είναι ο δικός του», τόνισε ο Μακρόν.

Εμμάνουελ Μακρόν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Το Ιράν αρνείται ότι στοχοποίησε την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η ετήσια Αρχαιολογική Συνάντηση για τις ανασκαφές του έτους 2025 στη Μακεδονία και τη Θράκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Φάμελλος: Αυτονόητη και δεδομένη η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Πληροφορίες ότι έρχεται C-130 με περίπου 90 Έλληνες από Αμπού Ντάμπι

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Σπύρος Μπιμπίλας: Όλο αυτό με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα ήταν μια βλακεία, κάνουμε σαν αρχοντοχωριάτες

ΔΕΘ 7 ώρες πριν

Επιστολή της Οργανωτικής Επιτροπής για δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ στον δήμο Θεσσαλονίκης – “Να αρθεί η παρανομία”