Λιβύη: Τουλάχιστον 4 νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες στα ανοιχτά της αλ Χουμς

THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο βάρκες που μετέφεραν 95 μετανάστες ανατράπηκαν στα ανοικτά της παράκτιας πόλης αλ Χουμς της Λιβύης την Πέμπτη, ανακοίνωσε σήμερα η λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος.

Η μια βάρκα μετέφερε 26 μετανάστες από το Μπαγκλαντές, τέσσερις εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την πηγή.

Στην άλλη βάρκα επέβαιναν 69 μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων δύο Αιγυπτίων και δεκάδων Σουδανών, πρόσθεσε η Ερυθρά Ημισέληνος χωρίς να διευκρινίσει την τύχη αυτών.

Λιβύη

