MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κροατία: Το Ζάγκρεμπ επαναφέρει τη στρατιωτική θητεία

|
THESTIVAL TEAM

Το κροατικό κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας προκειμένου να ενισχυθούν οι αμυντικές ικανότητες της Κροατίας, εν μέσω μιας συγκυρίας που χαρακτηρίζεται από την αύξηση των απειλών στον κόσμο και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Ζάγκρεμπ είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων.

Ωστόσο η κροατική ηγεσία υπογράμμισε πως η παρούσα γεωπολιτική κατάσταση απαιτεί την επαναφορά της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της χώρας.

“Παρακολουθούμε την αύξηση διαφόρων τύπων απειλών … κάτι που απαιτεί ικανότητα αντίδρασης και αποτελεσματικότητα εκ μέρους της κοινότητας στο σύνολό της”, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ενώπιον των βουλευτών ο υπουργός Άμυνας Ιβάν Ανούσιτς, του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος HDZ.

“Απέναντι σε κάθε απειλή, η άμυνα της χώρας έχει καθοριστική σημασία”, δήλωσε.

Περίπου 18.000 νέοι θα καλούνται κάθε χρόνο για να ακολουθούν από την ηλικία των 18 ετών εκπαίδευση δύο μηνών από τις αρχές του 2026.

Οι γυναίκες θα εξαιρούνται, ενώ οι αντιρρησίες συνείδησης θα έχουν τη δυνατότητα να υπηρετούν μια κοινωνική θητεία τριών ή τέσσερις μηνών συμμετέχοντας μεταξύ άλλων σε ομάδες που κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Για την υιοθέτηση του μέτρου αυτού, οι βουλευτές τροποποίησαν δύο νόμους.

Συνολικά 84 βουλευτές (από το 151μελές κοινοβούλιο) ενέκριναν τις τροποποιήσεις του νόμου για την άμυνα, ενώ 110 τροποποίησαν τον νόμο για τη θητεία στις ένοπλες δυνάμεις.

Όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία θα λαμβάνουν 1.100 ευρώ τον μήνα, ενώ για αυτούς που θα επιλέξουν την εναλλακτική κοινωνική θητεία το ποσό που θα λαμβάνουν δεν έχει διευκρινιστεί. Αυτοί που θα ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία θα έχουν το πλεονέκτημα να υποβάλουν αίτηση για θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Οι αριστεροί της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι ο νόμος κάνει διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και αυτών που θα επιλέξουν την πολιτική προστασία, καθώς θα λαμβάνουν χαμηλότερο μισθό και δεν θα επωφελούνται από μια ευνοϊκή μεταχείριση για θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Η Κροατία, με πληθυσμό 3,8 εκατομμυρίων κατοίκων, εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2013.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κροατία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Βρισηίδα Ανδριώτου: Ο influencer είναι δουλειά – Κόβουμε τιμολόγια, μας ελέγχει η εφορία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγροτικός συνεταιρισμός ζητά πίσω 600.000 ευρώ από τον “Φραπέ”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας από σήμερα για την 28η Οκτωβρίου – Ποιες ημέρες και ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

NBA: Ο Κέβιν Γκαρνέτ είχε συμμετάσχει σε παράνομα παιχνίδια πόκερ

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ο επικεφαλής πίσω από τους “ρωσικής έμπνευσης” εμπρησμούς στη Βρετανία καταδικάστηκε σε 17 χρόνια φυλάκιση

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 10 ώρες πριν

Νέα προσφυγή του Δήμου Καλαμαριάς στο ΣτΕ για τη μαρίνα Αρετσούς