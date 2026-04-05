Κουβέιτ: Σοβαρές υλικές ζημιές σε μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου μετά από επίθεση ιρανικού drone
Η πετρελαϊκή κοινοπραξία, Kuwait Petroleum Corporation (KPC) στο Κουβέιτ ανέφερε σήμερα «σοβαρές υλικές ζημιές» σε μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου, μετά από επίθεση ιρανικού drone που προκάλεσε πυρκαγιές σε λειτουργικές μονάδες της.
Η KPC επεσήμανε σε μία ανακοίνωσή της, ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ πρόσθεσε ότι τα συνεργεία εργάζονται, ώστε οι πυρκαγιές να τεθούν υπό έλεγχο, αλλά και για να εμποδιστεί προληπτικά η επέκτασή τους σε άλλες εγκαταστάσεις.
🚨⚡️ #Urgent | 🇮🇷🇺🇸 Un drone iranien a frappé le bâtiment de la Kuwait Petroleum Corporation, qui abrite le ministère koweïtien du Pétrole.
— Le Monde Multipolaire (@MMultipolaire) April 5, 2026