Κουβέιτ: Σοβαρές υλικές ζημιές σε μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου μετά από επίθεση ιρανικού drone

Η πετρελαϊκή κοινοπραξία, Kuwait Petroleum Corporation (KPC) στο Κουβέιτ ανέφερε σήμερα «σοβαρές υλικές ζημιές» σε μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου, μετά από επίθεση ιρανικού drone που προκάλεσε πυρκαγιές σε λειτουργικές μονάδες της.

Η KPC επεσήμανε σε μία ανακοίνωσή της, ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ πρόσθεσε ότι τα συνεργεία εργάζονται, ώστε οι πυρκαγιές να τεθούν υπό έλεγχο, αλλά και για να εμποδιστεί προληπτικά η επέκτασή τους σε άλλες εγκαταστάσεις.