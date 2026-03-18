Ισπανία: Απομακρύνονται από το Ιράκ περίπου 300 Ισπανοί στρατιώτες, λόγω του πολέμου

Η Ισπανία σχεδιάζει να απομακρύνει τους στρατιώτες της που έχουν αναπτυχθεί στο Ιράκ εντός των επόμενων ημερών, λόγω του πολέμου στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, ανακοίνωσε η υπουργός Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες.

Περίπου 300 Ισπανοί στρατιώτες βρίσκονται στο Ιράκ, στο πλαίσιο του διεθνούς συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους που συγκροτήθηκε το 2015 και ως μέλη μιας ξεχωριστής αποστολής του ΝΑΤΟ που συμβουλεύει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας από το 2018.

Το υπουργείο ανακοίνωσε την Κυριακή ότι μια μονάδα των ειδικών δυνάμεων, αποτελούμενη από 71 στρατιώτες, έχει ήδη μετεγκατασταθεί επειδή ήταν αδύνατον να εκτελέσει τα καθήκοντά της, όπως για παράδειγμα την εκπαίδευση των αντιτρομοκρατικών δυνάμεων του Ιράκ.

Η Ρόμπλες δεν διευκρίνισε πού θα μετακινηθούν οι στρατιώτες.

Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν, που διανύει την τρίτη εβδομάδα του, εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε περιφερειακή σύρραξη και δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Η Ισπανία επέκρινε την επιχείρηση και απαγόρευσε στα αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν βάσεις στο έδαφός της. Για λόγους ασφαλείας, η Γερμανία απέσυρε επίσης τους στρατιώτες της από τον Λίβανο και το Αρμπίλ του βόρειου Ιράκ ενώ η Νορβηγία θα μεταφέρει σε άλλες τοποθεσίες τους περίπου 60 στρατιώτες της που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.

Από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο βόρειο Ιράκ την περασμένη εβδομάδα σκοτώθηκε ένας Γάλλος στρατιώτης και τραυματίστηκαν άλλοι έξι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισπανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 20 Μαρτίου

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ εξετάζουν ενίσχυση των στρατευμάτων και νέες επιχειρήσεις στο Ιράν

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Συμβιβασμός του Κέβιν Σπέισι με τρεις άνδρες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση – Κλείνει η υπόθεση χωρίς νέα δίκη

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Η Αγγελική Ηλιάδη για την απόπειρα βιασμού της: Κλείδωσε και μου είπε πως θα με κάνει πρώτο όνομα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ αφιέρωσε στον Κλεομένη την πρόκριση κόντρα στο Περιστέρι – Δείτε φωτό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Μ. Συρεγγέλα: Θωρακισμένη και κατοχυρωμένη η χώρα