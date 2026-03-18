Ισπανία: Απομακρύνονται από το Ιράκ περίπου 300 Ισπανοί στρατιώτες, λόγω του πολέμου

Η Ισπανία σχεδιάζει να απομακρύνει τους στρατιώτες της που έχουν αναπτυχθεί στο Ιράκ εντός των επόμενων ημερών, λόγω του πολέμου στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, ανακοίνωσε η υπουργός Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες.

Περίπου 300 Ισπανοί στρατιώτες βρίσκονται στο Ιράκ, στο πλαίσιο του διεθνούς συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους που συγκροτήθηκε το 2015 και ως μέλη μιας ξεχωριστής αποστολής του ΝΑΤΟ που συμβουλεύει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας από το 2018.

Το υπουργείο ανακοίνωσε την Κυριακή ότι μια μονάδα των ειδικών δυνάμεων, αποτελούμενη από 71 στρατιώτες, έχει ήδη μετεγκατασταθεί επειδή ήταν αδύνατον να εκτελέσει τα καθήκοντά της, όπως για παράδειγμα την εκπαίδευση των αντιτρομοκρατικών δυνάμεων του Ιράκ.

Η Ρόμπλες δεν διευκρίνισε πού θα μετακινηθούν οι στρατιώτες.

Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν, που διανύει την τρίτη εβδομάδα του, εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε περιφερειακή σύρραξη και δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Η Ισπανία επέκρινε την επιχείρηση και απαγόρευσε στα αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν βάσεις στο έδαφός της. Για λόγους ασφαλείας, η Γερμανία απέσυρε επίσης τους στρατιώτες της από τον Λίβανο και το Αρμπίλ του βόρειου Ιράκ ενώ η Νορβηγία θα μεταφέρει σε άλλες τοποθεσίες τους περίπου 60 στρατιώτες της που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.

Από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο βόρειο Ιράκ την περασμένη εβδομάδα σκοτώθηκε ένας Γάλλος στρατιώτης και τραυματίστηκαν άλλοι έξι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ