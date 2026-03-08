MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιρανικά ΜΜΕ λένε ότι επιτεύχθηκε συναίνεση για τον νέο ανώτατο ηγέτη

|
THESTIVAL TEAM

Η εκλογή του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν φαίνεται πλέον θέμα χρόνου, καθώς, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, έχει επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση για τον διάδοχο.

Ο Ανώτατος Ηγέτης επιλέγεται από τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, ένα σώμα 88 ισλαμιστών λόγιων, όλοι επιλεγμένοι για την απόλυτη αφοσίωσή τους στο καθεστώς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr News Agency, έχει επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση για τον διάδοχο του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, όπως δήλωσε την Κυριακή ο μέλος της Συνέλευσης Ειδικών, Μοχάμαντμεχντί Μιρμπακέρι.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, εξακολουθούν να υπάρχουν «μερικά εμπόδια» που πρέπει να επιλυθούν στη διαδικασία. Το Reuters που επικαλείται ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφερε ότι το σώμα που έχει αρμοδιότητα να διορίζει τον Ανώτατο Ηγέτη είχε μικρές διαφωνίες σχετικά με το αν η τελική απόφαση πρέπει να εκδοθεί μετά από προσωπική συνεδρίαση ή μπορεί να εκδοθεί χωρίς να τηρηθεί αυτή η τυπικότητα.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίσημη διαδοχή στην ιρανική πολιτική ηγεσία, παρά τις λεπτομέρειες που απομένουν να διευθετηθούν.

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στην Καλαμαριά για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Κατερίνα Ζαρίφη για τον γάμο της Φαίης Σκορδά: “Κάθε φορά που τη ρωτάμε, κάνει τον Κινέζο – Δεν θα μας καλέσει”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Λουτράκι: Στη φυλακή ο 17χρονος για τη δολοφονία του Αλέξη, εξιτήριο για τον 19χρονο τραυματία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις στη Λάρισα – Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ η λεία της

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Αλεξάνδρα Τσόλκα: Ο Λιάγκας 3μιση ώρες κάνει μονόλογο, αφήνει τους άλλους να μιλήσουν μόνο όταν πίνει νερό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 λεπτά πριν

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Με το βλέμμα στα επιτόκια η ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων