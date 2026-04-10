MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Άγρια δολοφονία μητέρας δύο παιδιών από παράνομο μετανάστη – Την χτύπησε στο κεφάλι με σφυρί, σκληρές εικόνες

|
THESTIVAL TEAM

Έντονες αντιδράσεις που έφτασαν μέχρι τον Λευκό Οίκο προκάλεσε η άγρια δολοφονία μιας 51χρονης μητέρας δύο παιδιών από 40χρονο παράνομο μετανάστη.

Το θύμα της δολοφονίας ήταν υπάλληλος σε βενζινάδικο στη Φλόριντα, που διαμαρτυρήθηκε όταν είδε τον 40χρονο Ρόλμπερτ Γιαοκίν από την Αϊτή να προκαλεί ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο πολύ σκληρό βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας, φαίνεται ο 40χρονος να πλησιάζει την γυναίκα και να την χτυπάει επανειλημμένα με σφυρί στο κεφάλι.

Η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο σημείο από τα χτυπήματα που δέχθηκε με το σφυρί.

Προσοχή σκληρό βίντεο!

Ο 40χρονος από την Αϊτή συνελήφθη λίγη ώρα μετά την δολοφονική επίθεση και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, εγκληματική δραστηριότητα και φθορά περιουσίας άνω των 1.000 δολαρίων.

Όπως έγινε γνωστό ο δράστης έφτασε στις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2022 και αφέθηκε ελεύθερος στη χώρα από την κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία του είχε χορηγήσει Προσωρινό Προστατευόμενο Καθεστώς, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Το στοιχείο αυτό προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «ζώο» τον 40χρονο κάνοντας λόγο για «ένα από τα πιο άγρια ​​πράγματα που θα δείτε ποτέ».

«Προς τους συναδέλφους μου Ρεπουμπλικάνους, και ειλικρινά σε όλους τους Αμερικανούς που βασίζονται στην κοινή λογική, ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΟΤΕ ότι ο Τζο Μπάιντεν και το Δημοκρατικό Κόμμα μετέτρεψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε χωματερή. Παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένεια αυτής της αθώας γυναίκας. Θα διασφαλίσουμε ότι θα αποδοθεί γρήγορη και αυστηρή ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ σε αυτήν την υπόθεση!», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο ίδιος, μάλιστα, σημείωσε δεν θα συνιστούσε σε κάποιον να δει το βίντεο στο οποίο έχουν καταγραφεί οι τελευταίες στιγμές του θύματος, αλλά θεώρησε ότι «είχε την υποχρέωση να το ανεβάσει, ώστε ο κόσμος να δει τι προστατεύουν οι Δημοκρατικοί».

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Πετρέλαιο: Παραμένει κάτω από φράγμα των 100 δολαρίων ενόψει των διαπραγματεύσεων για τη Μέση Ανατολή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τραγωδία στα Χανιά: Βρέθηκε νεκρή 33χρονη από τη Λιθουανία σε διαμέρισμα

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

“Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί παραβιάζουν την εκεχειρία, δεν θα εγκαταλείψουμε τον Λίβανο” λέει ο πρόεδρος του Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Συνομιλίες Ουγγαρίας-Ρωσίας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά εξηγήσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αυτά είναι τα νέα 18μετρα ηλεκτρικά λεωφορεία που θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους της πόλης – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Απάντηση του ΥΠΕΞ στην προκλητική ανακοίνωση της Τουρκίας για “τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη”