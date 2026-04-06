ΗΑΕ: Ένας τραυματίας από την πτώση συντριμμιών drone στο Αμπού Ντάμπι – “Περιστατικό” με drone στη Φουτζάιρα

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη βιομηχανική ζώνη του Αμπού Ντάμπι από την πτώση συντριμμιών μετά την αναχαίτιση drone από την αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο τραυματίας είναι ένας Γκανέζος και το περιστατικό σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη Μουσάφα, επεσήμαναν οι αρχές του Αμπού Ντάμπι στο Χ.

Παράλληλα οι αρχές στη Φουτζάιρα επεσήμαναν ότι ανταποκρίνονται σε «περιστατικό», αφού ένα drone από το Ιράν κατευθύνθηκε προς κτίριο της εταιρείας τηλεπικοινωνιών du, αν και πρόσθεσαν ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Νωρίτερα οι αρχές των Εμιράτων είχαν επισημάνει ότι η χώρα γίνεται στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Χθες, Κυριακή, το λιμάνι Χορ Φακάν των Εμιράτων, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Στενό του Χορμούζ, είχε γίνει στόχος επίθεσης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

