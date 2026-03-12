MENOY

Η Τεχεράνη αρνείται ότι έχει ναρκοθετήσει το Στενό του Ορμούζ

THESTIVAL TEAM

Το Ιράν δεν έχει ποντίσει νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αντικρούοντας κατηγορίες της Ουάσινγκτον.

«Καθόλου. Αυτό δεν αληθεύει», δήλωσε ο Ματζίντ Ταχτ Ραβανσί, όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιθέσεις εναντίον «28 ιρανικών σκαφών ναρκοθέτησης».

Ενώ το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό μπλοκάρει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού, ο Ιρανός υφυπουργός υποστήριξε ότι «χώρες» έχουν ζητήσει πρόσβαση και «έχουμε συνεργαστεί μαζί τους».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

