Η Μόσχα παρέδωσε στο Κίεβο τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών με αντάλλαγμα τα λείψανα 41 Ρώσων

Φωτογραφία: Intime
Η Ρωσία παρέδωσε στην Ουκρανία τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών με αντάλλαγμα τα λείψανα 41 Ρώσων, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο RBC.

Τα παραπάνω δήλωσε ο βουλευτής Σαμσάιλ Σαραλίγιεφ.

Οι ανταλλαγές σορών στρατιωτών είναι ένα από τα λίγα πεδία συνεργασίας μεταξύ της Μόσχας και της Ουκρανίας από τότε που ξεκίνησε η ρωσική επίθεση μεγάλης κλίμακας στη γειτονική της χώρα, εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόλεμος Ουκρανία

