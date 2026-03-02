Η Δανία θα συμμετάσχει στη νέα στρατηγική πυρηνικής αποτροπής που σχεδιάζει η Γαλλία

Η Δανία συμφώνησε να συμμετάσχει στη νέα στρατηγική πυρηνικής αποτροπής της Γαλλίας, ανακοίνωσε απόψε η πρωθυπουργός της χώρας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε νωρίτερα ότι στοχεύει να αυξήσει το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας του και να ενισχύσει την αποτρεπτική δύναμή της, συνεργαζόμενος με τους Ευρωπαίους εταίρους του, προχωρώντας έτσι σε μια μεγάλη αλλαγή στο πυρηνικό δόγμα του Παρισιού.

«Η ισχυρότερη συνεργασία θα συμβάλει στην ενίσχυση της δύναμης αποτροπής της Ευρώπης. Δυστυχώς, αυτό είναι αναγκαίο επειδή η στρατιωτική απειλή εκ μέρους της Ρωσίας αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια», είπε στους δημοσιογράφους η Φρεντέρικσεν.

«Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε σήμερα ότι η στρατηγική συνεργασία θα συμπληρώσει και, σε καμία περίπτωση δεν θα αντικαταστήσει, τη συνεργασία που έχουμε με το ΝΑΤΟ στον τομέα της αποτροπής», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Άμυνας, Τρολς Λουντ Πόουλσεν, διευκρίνισε ότι η στρατηγική συνεργασία δεν σημαίνει ότι θα αναπτυχθούν πυρηνικά όπλα στο έδαφος της Δανίας.