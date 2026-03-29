Η Αίγυπτος εξασφαλίζει εισαγωγές πετρελαίου από τη Λιβύη για να αντιμετωπίσει τις διακοπές των προμηθειών από το Κουβέιτ

Η Αίγυπτος πρόκειται να εισάγει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο βαρέλια λιβυκού πετρελαίου το μήνα για να αντισταθμίσει τη διακοπή των προμηθειών αργού πετρελαίου από το Κουβέιτ όπου προκλήθηκε διαταραχή από το κλείσιμο του Πορθμού του Ορμούζ.

Η συμφωνία για τις προμήθειες πετρελαίου έρχεται μετά από αίτημα της κρατικής εταιρείας της Αιγύπτου Egyptian General Petroleum προς την National Oil της Λιβύης, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg.

Η Λιβύη, μέλος του ΟΠΕΚ, θα στέλνει τώρα δύο φορτία συνολικού βάρους 1,2 εκατομμυρίων βαρελιών κάθε μήνα στην Αίγυπτο.

Η συμφωνία έρχεται ενώ η Αίγυπτος, το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος της Μέσης Ανατολής και ένας σημαντικός εισαγωγέας εμπορευμάτων, αντιμετωπίζει υψηλότερο ενεργειακό κόστος από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην πέμπτη εβδομάδα του.

Σημειώνεται ότι τα αιγυπτιακά διυλιστήρια εξαρτώνται εν μέρει από το αργό πετρέλαιο από το Κουβέιτ, εισάγοντας μεταξύ 1 και 2 εκατομμυρίων βαρελιών το μήνα κι επιπλέον περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια από τη Saudi Aramco της Σαουδικής Αραβίας.

Μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, οι παραγωγοί πετρελαίου του Περσικού Κόλπου αναγκάστηκαν να μειώσουν την παραγωγή καθώς οι δεξαμενές αποθήκευσης γέμιζαν γρήγορα. Το Κουβέιτ μείωσε την παραγωγή πετρελαίου και η διάθεση όταν προέκυψαν τα προβλήματα διέλευσης δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ επιβραδύνθηκε ενώ η Kuwait Petroleum κήρυξε ανωτέρα βία στις πωλήσεις αργού πετρελαίου.

Η ανωτέρα βία στις εμπορικές συμβάσεις αναφέρεται σε ένα εξαιρετικό γεγονός πέρα ​​από τον έλεγχο μιας εταιρείας που καθιστά αδύνατη ή προσωρινά ανέφικτη την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εταιρεία μπορεί να αναστείλει τις παραδόσεις ή να προσαρμόσει τα χρονοδιαγράμματα χωρίς να υποστεί κυρώσεις.

Η Αίγυπτος καταναλώνει περίπου 12 εκατομμύρια τόνους ντίζελ και περίπου 6,7 εκατομμύρια τόνους βενζίνης ετησίως. Είναι επίσης καθαρός εισαγωγέας φυσικού αερίου και μεταβαίνει σε δελτίο κατανάλωσης, επιβάλλοντας αυτή την εβδομάδα ωράρια κλεισίματος νωρίτερα για καφετέριες και καταστήματα για να αντιμετωπίσει δυνητικές ελλείψεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Στο “τότε” μπορούμε να ξεπεράσουμε την πολιτική ορθότητα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15 ώρες πριν

Έσβησαν τα φώτα της Ακρόπολης και του Κοινοβουλίου για την “Ώρα της Γης”

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 17 ώρες πριν

“Στον ρυθμό της Άνοιξης”: Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Μιλένα Αποστολάκη σε Αλεξάνδρα Σδούκου: Γνωρίζει καλά η κυβέρνηση ποιοι είναι οι πελάτες, διότι τους εξυπηρετεί ανερυθρίαστα

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Ιεράπετρα: Θρήνος για τον 21χρονο που βρέθηκε νεκρός έξω από το δωμάτιό του – “Δεν είχε προβλήματα υγείας”, λένε οι δικοί του