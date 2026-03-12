Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Σφοδρή επίθεση από Ιράν και Χεζμπολάχ στο Ισραήλ – Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Βηρυτό και Τεχεράνη

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τις συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν να συνεχίζονται με εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι ανελέητες εκατέρωθεν επιθέσεις έχουν προκαλέσει δεκάδες νεκρούς, εκτεταμένες καταστροφές και χιλιάδες εκτοπισμένους. Στην αντιπαράθεση συμμετέχει και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη εξαπολύει επιθέσεις και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν, σε συντονισμό με το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, απάντησε με μαζική πυραυλική επίθεση κατά ισραηλινών στόχων. Παράλληλα, το Ιράν επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης ο IDF ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει πολλαπλές εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς την επικράτεια του Ισραήλ, ενεργοποιώντας τα συστήματα αεράμυνας για να αναχαιτίσει την απειλή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, τα ισραηλινά πλήγματα επικεντρώθηκαν σε δέκα κέντρα της Χεζμπολάχ στη Νταχιέ του Λιβάνου, καταστρέφοντας εκτοξευτές και προκαλώντας τουλάχιστον επτά θανάτους στο παραθαλάσσιο μέτωπο Ράμλετ αλ-Μπάιντα της Βηρυτού. Οι λιβανικές αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 600 νεκρούς και περίπου 800.000 εκτοπισμένους από τις ισραηλινές επιδρομές.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους κατά της ισραηλινής στρατιωτικής βάσης Glilot, έδρας της Μονάδας Στρατιωτικών Πληροφοριών 8200, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν κοινή και ολοκληρωμένη επιχείρηση με τη Χεζμπολάχ, πλήττοντας πάνω από 50 στόχους στο Ισραήλ.