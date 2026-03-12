MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Σφοδρή επίθεση από Ιράν και Χεζμπολάχ στο Ισραήλ – Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Βηρυτό και Τεχεράνη

|
THESTIVAL TEAM

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τις συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν να συνεχίζονται με εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι ανελέητες εκατέρωθεν επιθέσεις έχουν προκαλέσει δεκάδες νεκρούς, εκτεταμένες καταστροφές και χιλιάδες εκτοπισμένους. Στην αντιπαράθεση συμμετέχει και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη εξαπολύει επιθέσεις και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν, σε συντονισμό με το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, απάντησε με μαζική πυραυλική επίθεση κατά ισραηλινών στόχων. Παράλληλα, το Ιράν επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης ο IDF ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει πολλαπλές εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς την επικράτεια του Ισραήλ, ενεργοποιώντας τα συστήματα αεράμυνας για να αναχαιτίσει την απειλή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, τα ισραηλινά πλήγματα επικεντρώθηκαν σε δέκα κέντρα της Χεζμπολάχ στη Νταχιέ του Λιβάνου, καταστρέφοντας εκτοξευτές και προκαλώντας τουλάχιστον επτά θανάτους στο παραθαλάσσιο μέτωπο Ράμλετ αλ-Μπάιντα της Βηρυτού. Οι λιβανικές αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 600 νεκρούς και περίπου 800.000 εκτοπισμένους από τις ισραηλινές επιδρομές.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους κατά της ισραηλινής στρατιωτικής βάσης Glilot, έδρας της Μονάδας Στρατιωτικών Πληροφοριών 8200, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν κοινή και ολοκληρωμένη επιχείρηση με τη Χεζμπολάχ, πλήττοντας πάνω από 50 στόχους στο Ισραήλ.

Μέση Ανατολή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Η Μονακό ανακοίνωσε το “διαζύγιο” με τον Σπανούλη: “Τον ευχαριστούμε για το πάθος, την ενέργεια και την αφοσίωση που έδειξε”

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Εργαλείο επιτήρησης της ρητορικής μίσους στα social media εγκαινιάζει η Ισπανία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Δημοσκόπηση Pulse: Κέρδισε μιάμιση μονάδα η Νέα Δημοκρατία – Τι λένε οι πολίτες για βοήθεια στην Κύπρο και Μέση Ανατολή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Επίθεση Καρυστιανού στην κυβέρνηση για τo Athens Alitheia Forum: Θέλουν μια κοινωνία σε καταστολή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Δ. Κουτσούμπας: Η Κούβα δεν είναι μόνη! Να δυναμώσει παντού τώρα η διεθνιστική έμπρακτη αλληλεγγύη του ελληνικού λαού με την Κούβα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σε σχολείο που έφτιαξαν μαθητές