ΔΙΕΘΝΗ

Ένα σούπερ-τάνκερ πέρασε από το Χορμούζ μεταφέροντας ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα

|
THESTIVAL TEAM

Ένα σούπερ-τάνκερ που μεταφέρει δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου διέπλευσε τη Δευτέρα το Στενό του Χορμούζ. Πρόκειται για το πέμπτο, τουλάχιστον, δεξαμενόπλοιο που περνά από αυτή τη θαλάσσια δίοδο, με προορισμό την Ασία, από τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία από ιστοτόπους εντοπισμού και παρακολούθησης εμπορικών πλοίων.

Η ανάλυση των Lloyd’s List Intelligence και Kpler δείχνει ότι το πλοίο Cuma, με σημαία Γουιάνας, στο οποίο έχουν επιβάλει κυρώσεις οι ΗΠΑ, πέρασε από το Χορμούζ στις 9 Μαρτίου και ως προορισμός του αναφέρεται η Κίνα.

Το Ιράν έχει επίσης στείλει φορτία αερίου και προϊόντων πετρελαίου μέσω του Χορμούζ αφού ξεκίνησαν τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στο έδαφός του. Τουλάχιστον 11 εκατομμύρια βαρέλια αργού, εκτός από το σημερινό φορτίο, έχουν εξαχθεί από τη μέρα εκείνη, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Ιράν Τάνκερ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

