Αλβανία: Δικαστήριο αποπέμπει την αναπληρώτρια πρωθυπουργό μετά από βαριές κατηγορίες για διαφθορά – Καταιγίδα για την κυβέρνηση Ράμα

Πολιτικός σεισμός στην Αλβανία: η αναπληρώτρια πρωθυπουργός Μπελίντα Μπαλούκου, στενή σύμμαχος του Έντι Ράμα, παύθηκε από τα καθήκοντά της την Πέμπτη από δικαστήριο αρμόδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

Η απόφαση του δικαστηρίου έρχεται μετά την άσκηση ποινικών διώξεων εις βάρος της αναπληρώτριας πρωθυπουργό του Έντι Ράμα, για τον φερόμενο ρόλο της στην επιλογή εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή σήραγγας μήκους 5,9 χιλιομέτρων στην Αλβανία, έργο που χρηματοδοτήθηκε από το κράτος με περίπου 190 εκατομμύρια ευρώ.

Η Μπαλούκου, η οποία έχει διατελέσει και υπουργός Υποδομών και Ενέργειας, δεν αντέδρασε άμεσα. Την προηγούμενη ημέρα στη Βουλή είχε απορρίψει τις κατηγορίες ως «συκοφαντίες», «υπαινιγμούς» και «μισές αλήθειες», δηλώνοντας πως θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαιοσύνη.

Ως στενή σύμμαχος του Έντι Ράμα, ο οποίος φέτος εξασφάλισε την τέταρτη συνεχόμενη θητεία του, η Μπαλούκου θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της κυβέρνησης.

Μια υπόθεση-κλειδί για μια χώρα που επιδιώκει την ένταξη στην ΕΕ

Το ειδικό δικαστήριο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενο τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της διαδικασίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που περιήλθε σε γνώση του Reuters, η Μπαλούκου φέρεται να επηρέασε αθέμιτα την απόφαση της επιτροπής που ανέθεσε το έργο στην τελικά επιλεγείσα εταιρεία. Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι η ίδια ενήργησε σε συνεργασία με πέντε ακόμη μέλη της επιτροπής.

Η υπόθεση αυτή ξεσπά καθώς η Αλβανία στοχεύει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030. Η ΕΕ καλεί σταθερά τα Τίρανα να εντείνουν τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος — δύο από τα βασικά εμπόδια στην πορεία ένταξης της χώρας.