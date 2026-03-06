Θεσσαλονίκη: Ο Φοίβος Δεληβοριάς έρχεται με το “Threesome” απόψε στο WE

Μετά την ενθουσιώδη υποδοχή και τα αλλεπάλληλα sold out της νέας παράστασης του Φοίβου Δεληβοριά, που ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Αθήνα, το “Threesome” έρχεται για μία μόνο βραδιά και στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 6 Μαρτίου στο WE.

Ο τραγουδοποιός και οι δύο εγγύτεροι συνεργάτες του, ο Κωστής Χριστοδούλου ή «Το Πράγμα» στα πλήκτρα και ο Σωτήρης Ντούβας ή «Ο Σωτήρης Ντούβας» στα τύμπανα, επιστρέφουν στην αγαπημένη τους πόλη για να παρουσιάσουν ό,τι κορφολόγησαν ως τρίο ταξιδεύοντας, αλλά και ό,τι προβάρουν αχόρταγα στο στούντιο τον τελευταίο καιρό: νέες ματιές στο υλικό του Φοίβου από τα 16 του ως εδώ, νέα κομμάτια, επισκέψεις σε κόσμους άλλων και στιγμές καθαρής μουσικής, που κανείς τους δεν ξέρει πού θα βγάλει.

Μια μικρή γέφυρα προς τον καινούργιο δίσκο, ιστορίες που δεν υπάρχουν αν δεν ειπωθούν, γέλια που ακολουθούν αναστεναγμούς ή το αντίστροφο, κύματα που πνίγουν και τους δύο πόλους του αλγόριθμου, προειδοποιητικές βολές σε κάθε «Καλή Ερώτηση! Ας δούμε πώς μπορώ να βοηθήσω» του ΑΙ.

Ένα μουσικό threesome που ανυπομονεί να γίνει κοινότητα, την Παρασκευή 6 Μαρτίου στο WE της Θεσσαλονίκης. Μην μείνεις εκτός, πάρε τα όμοιά σου κι έλα!

Ώρα προσέλευσης 21:00

Προπωληση 17€ – Ταμείο 19€

στο ticketservices.gr

Τηλ κρατήσεων θέσης καθημένων 2310510081