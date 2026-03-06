MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Θεσσαλονίκη: Ο Φοίβος Δεληβοριάς έρχεται με το “Threesome” απόψε στο WE

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μετά την ενθουσιώδη υποδοχή και τα αλλεπάλληλα sold out της νέας παράστασης του Φοίβου Δεληβοριά, που ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Αθήνα, το “Threesome” έρχεται για μία μόνο βραδιά και στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 6 Μαρτίου στο WE.

Ο τραγουδοποιός και οι δύο εγγύτεροι συνεργάτες του, ο Κωστής Χριστοδούλου ή «Το Πράγμα» στα πλήκτρα και ο Σωτήρης Ντούβας ή «Ο Σωτήρης Ντούβας» στα τύμπανα, επιστρέφουν στην αγαπημένη τους πόλη για να παρουσιάσουν ό,τι κορφολόγησαν ως τρίο ταξιδεύοντας, αλλά και ό,τι προβάρουν αχόρταγα στο στούντιο τον τελευταίο καιρό: νέες ματιές στο υλικό του Φοίβου από τα 16 του ως εδώ, νέα κομμάτια, επισκέψεις σε κόσμους άλλων και στιγμές καθαρής μουσικής, που κανείς τους δεν ξέρει πού θα βγάλει.

Μια μικρή γέφυρα προς τον καινούργιο δίσκο, ιστορίες που δεν υπάρχουν αν δεν ειπωθούν, γέλια που ακολουθούν αναστεναγμούς ή το αντίστροφο, κύματα που πνίγουν και τους δύο πόλους του αλγόριθμου, προειδοποιητικές βολές σε κάθε «Καλή Ερώτηση! Ας δούμε πώς μπορώ να βοηθήσω» του ΑΙ.

Ένα μουσικό threesome που ανυπομονεί να γίνει κοινότητα, την Παρασκευή 6 Μαρτίου στο WE της Θεσσαλονίκης. Μην μείνεις εκτός, πάρε τα όμοιά σου κι έλα!

Ώρα προσέλευσης 21:00
Προπωληση 17€ – Ταμείο 19€
στο ticketservices.gr

Τηλ κρατήσεων θέσης καθημένων 2310510081

Θεσσαλονίκη Φοίβος Δεληβοριάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 21 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Χωρισμένη στα δύο η χώρα – Πού θα έχουμε φθινόπωρο και πού άνοιξη

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις της κόρης του, για σεξουαλική παρενόχληση από συνεργάτη του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – 24ωρη απεργία των ναυτικών για τη Μέση Ανατολή

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Πύραυλοι και drones του Ιράν χτύπησαν αεροδρόμιο στο Αζερμπαϊτζάν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι για τον μαχαίρωμα 17χρονου έξω από λύκειο στον Άγιο Παντελεήμονα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Aegean: Νέες ακυρώσεις πτήσεων λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή – Από και προς ποιες περιοχές