Σήμερα η 2η ανοιχτή ενημερωτική συζήτηση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Στη δημόσια παρουσίαση των Εναλλακτικών Σεναρίων Χωρικής Ανάπτυξης για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο καλεί τους δημότες ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Πανοράματος.

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη σε συνεργασία με την Ανάδοχο Ένωση με την επωνυμία {«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε με δ.τ. MTC – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» – «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ε.Ε.» – «ΝΕΞΟΥΣ ΝΤΙΖΑΙΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Ε.Ε.» – «ORBIS ENGINEERING» – «ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.»}, προσκαλεί τους δημότες σε ανοιχτή συζήτηση επί των προτεινόμενων εναλλακτικών σεναρίων χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης της μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ) Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα «Λίτσα Φωκίδη» στο Δημαρχείο Πανοράματος, στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (ΔΕ Πανοράματος, Πυλαίας, Χορτιάτη)».

Η μελέτη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πυλαίας – Χορτιάτη αποτελεί μετεξέλιξη των προηγούμενων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και προβαίνει σε στρατηγικό και ρυθμιστικό σχεδιασμό για τις Δ.Ε. του Δήμου που αφορά κατόπιν της έγκρισής της με Προεδρικό Διάταγμα.

Η μελέτη εκπονείται με βάση:

Το υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς

Τα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα της περιοχής

Το υφιστάμενο δομημένο περιβάλλον

Θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Την εξυπηρέτηση του πληθυσμού από δίκτυα κοινής ωφέλειας

Την επάρκεια των κοινόχρηστων χώρων

Την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση κινδύνων και έκτακτων

αναγκών.

Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικοί σχεδιασμοί της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των αρμόδιων Υπουργείων. Η διαδικασία εκπόνησης της μελέτης περιλαμβάνει την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων για τη χωρική ανάπτυξη των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου και τη διαμόρφωση τελικής πρότασης για:

Την οργάνωση του αστικού και εξωαστικού χώρου

Τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης

Τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης, καθώς και

Άλλα κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Καθώς τα ανωτέρω ζητήματα αφορούν άμεσα όλους τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του Δήμου, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην παρουσίαση της μελέτης προκειμένου να ενημερωθείτε για τα εναλλακτικά σενάρια και να συμβάλλετε με τις απόψεις σας και τις παρατηρήσεις σας στον τελικό σχεδιασμό της μελέτης.