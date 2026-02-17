ΠΕΔΚΜ: Θλίψη για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, μίας εμβληματικής μορφής της ελληνικής και ευρωπαϊκής διανόησης

Τη βαθιά θλίψη και συγκίνησή της για την απώλεια της σπουδαίας Ελληνίδας Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), τονίζοντας ότι έφυγε μια χαρισματική πανεπιστημιακή προσωπικότητα, μία εμβληματική μορφή της ελληνικής και ευρωπαϊκής διανόησης.

Το Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά της και τους οικείους της, επισημαίνοντας ότι η σπουδαία ιστορικός, βυζαντινολόγος και καθηγήτρια Πανεπιστημίου, η πρώτη γυναίκα Πρύτανης στη Σορβόνη, αφήνει πίσω της μια πλούσια πνευματική παρακαταθήκη.

Σε δήλωση του ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, Δήμαρχος Πυλαίας -Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τονίζει:

«Η απώλεια της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, που καταξιώθηκε διεθνώς ως μια σπουδαία Ελληνίδα, μία μεγάλη μορφή της ιστορίας, του πολιτισμού και των τεχνών, αφήνει ένα τεράστιο κενό στην Ακαδημαϊκή κοινότητα και στον τομέα της παγκόσμιας ιστορικής έρευνας, όμως η κληρονομιά και η παρακαταθήκη που αφήνει στην Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη είναι ανεκτίμητη.

Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που όταν φεύγουν παίρνουν μαζί τους μια ολόκληρη εποχή. Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ δεν ήταν απλώς μια σπουδαία βυζαντινολόγος. Ήταν μια μορφή που δίδαξε με το έργο και τη στάση ζωής της ότι η γνώση δεν είναι προνόμιο, αλλά ευθύνη.

Έφυγε, λίγο πριν συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής, αφήνοντας πίσω της μια διαδρομή σχεδόν μυθιστορηματική, καθώς υπήρξε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία των 700 χρόνων του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, αλλά και η πρώτη γυναίκα παγκοσμίως που είχε τέτοια θέση σε διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Το Βυζάντιο, που υπηρέτησε επιστημονικά, δεν ήταν για εκείνη ένα μουσειακό κεφάλαιο, αλλά ζωντανή μνήμη και εργαλείο κατανόησης, αλλά και εργαλείο διαχρονικής σύνδεσης του Ελληνισμού σε όλες τις ιστορικές περιόδους του.

Σήμερα, όλοι εμείς οι Έλληνες αποχαιρετούμε μια γυναίκα που κουβαλούσε μέσα της, όπως είχε πει, «μια μικρή Ακρόπολη». Μία γυναίκα ‘πολίτη του κόσμου’ με βαθιά μόρφωση και παιδεία, και με σημαντική συμβολή στην ιστορική αλήθεια, τον πολιτισμό και τις τέχνες γενικότερα.

Καλό της ταξίδι!»