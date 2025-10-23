Δούκας μετά τη συνάντηση με Δένδια: “Η ευθύνη για τον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στην κυβέρνηση, καλή τους τύχη”

Σε αποποίηση κάθε ευθύνης για τη συντήρηση του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη προχώρησε ο Χάρης Δούκας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Δένδια.

Σε ανάρτηση που έκανε λίγη ώρα αργότερα, ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε τη θέση του ότι «η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση» και ευχήθηκε «καλή τύχη».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Χάρη Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη».