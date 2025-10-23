MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δούκας μετά τη συνάντηση με Δένδια: “Η ευθύνη για τον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στην κυβέρνηση, καλή τους τύχη”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε αποποίηση κάθε ευθύνης για τη συντήρηση του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη προχώρησε ο Χάρης Δούκας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Δένδια.

Σε ανάρτηση που έκανε λίγη ώρα αργότερα, ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε τη θέση του ότι «η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση» και ευχήθηκε «καλή τύχη».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Χάρη Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Καλή τους τύχη».

Άγνωστος Στρατιώτης Χάρης Δούκας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 31 λεπτά πριν

Γιώργος Αυτιάς σε Κομισιόν: “Στηρίξτε ισότιμα τα σύνορα της Ελλάδας όπως και των βόρειων χωρών, λόγω απειλών από την Τουρκία”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Γκάζι: “Το μόνο επίσημο που έχω στα χέρια μου είναι η φωτογραφία του παιδιού μου” λέει ο πατέρας της 16χρονης που κατέρρευσε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Απίστευτη φάση στο FIBA Europe Cup: Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με έξι παίκτες για λίγα δευτερόλεπτα κόντρα στην Ανβίλ – Δείτε το βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

ΝΔ: “Π. Τυχεροπούλου: Κατάθεση χωρίς στοιχεία, ονόματα και διευθύνσεις”

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Έξαλλη η Κατερίνα Καινούργιου: “Είμαι στο τσακ να κινηθώ νομικά – Θα το ανακοινώσω όταν θέλω εγώ”