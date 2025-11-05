MENOY

Δούκας για νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη: “Νίκησε γιατί οι θέσεις του είναι καθαρές – Δεν έχουν διαβρωθεί από ολιγαρχικές επιλογές”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Ο Ζοράν Μαμντάνι νίκησε γιατί οι θέσεις του είναι καθαρές. Δεν έχουν διαβρωθεί από την επίδραση ολιγαρχικών και κερδοσκοπικών επιλογών», αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης.

Η νίκη Μαμντάνι είναι «άλλη μια μεγάλη επιτυχία ενός νέου κινήματος με προοδευτικά και δημοκρατικά χαρακτηριστικά», τονίζει σε ανάρτησή του ο κ. Δούκας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του δημάρχου:

«Η νίκη του Μαμντάνι, δεν είναι μια “αναπάντεχη”, “απρόβλεπτη” εξέλιξη, όπως επιχειρούν να την παρουσιάσουν οι κατεστημένες δυνάμεις της αδράνειας και του συμβιβασμού.

Είναι άλλη μια μεγάλη επιτυχία ενός νέου κινήματος με προοδευτικά και δημοκρατικά χαρακτηριστικά.

Που λειτουργεί όχι μόνο ως αντίσταση απέναντι στην υποβάθμιση των δήμων, τη συντήρηση και την οπισθοδρομηση.

Αλλά δημιουργεί και μια νέα προωθητική ατζέντα που θέτει στο επίκεντρο ζωτικά θέματα της καθημερινής διαβίωσης.

Και οδηγεί σε αγώνες για να επιβάλλουμε λύσεις.

Λύσεις απέναντι στην ακρίβεια, στο πρόβλημα της στέγασης, της προστασίας του δημόσιου χώρου, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της πράσινης γειτονιάς, της υγείας κ.α..

Ο Μαμντάνι νίκησε γιατί οι θέσεις του είναι καθαρές. Δεν έχουν διαβρωθεί από την επίδραση ολιγαρχικών και κερδοσκοπικών επιλογών.

Ο αγώνας συνεχίζεται».

Χάρης Δούκας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

