Αλλάζει τους παλιούς και κατεστραμμένους κάδους απορριμμάτων ο δήμος Θεσσαλονίκης – Νέα προμήθεια 2.232 πράσινων κάδων

Τους παλιούς, κατεστραμμένους αλλά και βανδαλισμένους κάδους απορριμμάτων, που υπάρχουν σε αρκετά σημεία της πόλης, σχεδιάζει να αντικαταστήσει άμεσα ο δήμος Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες της αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έχουν ήδη ολοκληρωμένη τη μελέτη για την προμήθεια 2.232 νέων πράσινων κάδων, διαφόρων κατηγοριών και την αγορά των απαραίτητων ανταλλακτικών, με προϋπολογισμό περίπου 705.000 ευρώ.

Απομένει η έγκριση του προϋπολογισμού του 2026 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, ώστε στη συνέχεια να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός από τον δήμο Θεσσαλονίκης για την απόκτηση των καινούργιων κάδων που αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες σε όλες τις γειτονιές για τα επόμενα δύο χρόνια.

Αυτή τη στιγμή στον δήμο Θεσσαλονίκης είναι τοποθετημένοι συνολικά 10.700 κάδοι, πράσινοι, μπλε και υπόγειοι. Οι περίπου 6.700 εξυπηρετούν τις ανάγκες της πράσινης γραμμής των σκουπιδιών και οι άλλοι 4.000 την ανακύκλωση. Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Λάζαρος Ζαχαριάδης, κατά μέσο όρο 400 κάδοι χρήζουν αντικατάστασης, λόγω φυσικής φθοράς ετησίως, ενώ εάν συμπεριληφθούν περιστατικά βανδαλισμών ή οι ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τότε ο αριθμός αυτός αυξάνεται.

«Η συγκεκριμένη προμήθεια των κάδων θα ανακουφίσει τις υπηρεσίες, αλλά και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των δημοτών. Διότι θα μας δοθεί η δυνατότητα να αντικαταστήσουμε τους παλιούς και κατεστραμμένους κάδους και άλλους με μικρότερες ζημιές να τους επιδιορθώσουμε. Επίσης, θα κρατήσουμε έναν αριθμό στις αποθήκες για τυχόν έκτακτες ανάγκες», συμπληρώνει ο κ. Ζαχαριάδης.

Στο μεταξύ, από χθες, αρχές Φεβρουαρίου, μπήκε σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου Θεσσαλονίκης για το σάρωμα των οδών. Πέρα από τα τακτικά συνεργεία, σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα προστέθηκαν δύο επιπλέον ομάδες καθαρισμού.

Η πρώτη αποτελείται από πεζούς οδοκαθαριστές που ενισχύουν το σκούπισμα του υπάρχοντος προσωπικού και η δεύτερη από μία δεκάδα εργαζομένων που συνοδεύεται από μηχανήματα και πλυστικά. Στόχος, οι δύο αυτές ομάδες, όπως λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, να γυρνούν περιοδικά σε όλους τους δρόμους και να προχωρούν σε «βαθύ καθάρισμα» των γειτονιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ