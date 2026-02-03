MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αλλάζει τους παλιούς και κατεστραμμένους κάδους απορριμμάτων ο δήμος Θεσσαλονίκης – Νέα προμήθεια 2.232 πράσινων κάδων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τους παλιούς, κατεστραμμένους αλλά και βανδαλισμένους κάδους απορριμμάτων, που υπάρχουν σε αρκετά σημεία της πόλης, σχεδιάζει να αντικαταστήσει άμεσα ο δήμος Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες της αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έχουν ήδη ολοκληρωμένη τη μελέτη για την προμήθεια 2.232 νέων πράσινων κάδων, διαφόρων κατηγοριών και την αγορά των απαραίτητων ανταλλακτικών, με προϋπολογισμό περίπου 705.000 ευρώ.

Απομένει η έγκριση του προϋπολογισμού του 2026 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, ώστε στη συνέχεια να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός από τον δήμο Θεσσαλονίκης για την απόκτηση των καινούργιων κάδων που αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες σε όλες τις γειτονιές για τα επόμενα δύο χρόνια.

Αυτή τη στιγμή στον δήμο Θεσσαλονίκης είναι τοποθετημένοι συνολικά 10.700 κάδοι, πράσινοι, μπλε και υπόγειοι. Οι περίπου 6.700 εξυπηρετούν τις ανάγκες της πράσινης γραμμής των σκουπιδιών και οι άλλοι 4.000 την ανακύκλωση. Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Λάζαρος Ζαχαριάδης, κατά μέσο όρο 400 κάδοι χρήζουν αντικατάστασης, λόγω φυσικής φθοράς ετησίως, ενώ εάν συμπεριληφθούν περιστατικά βανδαλισμών ή οι ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τότε ο αριθμός αυτός αυξάνεται.

«Η συγκεκριμένη προμήθεια των κάδων θα ανακουφίσει τις υπηρεσίες, αλλά και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των δημοτών. Διότι θα μας δοθεί η δυνατότητα να αντικαταστήσουμε τους παλιούς και κατεστραμμένους κάδους και άλλους με μικρότερες ζημιές να τους επιδιορθώσουμε. Επίσης, θα κρατήσουμε έναν αριθμό στις αποθήκες για τυχόν έκτακτες ανάγκες», συμπληρώνει ο κ. Ζαχαριάδης.

Στο μεταξύ, από χθες, αρχές Φεβρουαρίου, μπήκε σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου Θεσσαλονίκης για το σάρωμα των οδών. Πέρα από τα τακτικά συνεργεία, σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα προστέθηκαν δύο επιπλέον ομάδες καθαρισμού.

Η πρώτη αποτελείται από πεζούς οδοκαθαριστές που ενισχύουν το σκούπισμα του υπάρχοντος προσωπικού και η δεύτερη από μία δεκάδα εργαζομένων που συνοδεύεται από μηχανήματα και πλυστικά. Στόχος, οι δύο αυτές ομάδες, όπως λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, να γυρνούν περιοδικά σε όλους τους δρόμους και να προχωρούν σε «βαθύ καθάρισμα» των γειτονιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δήμος Θεσσαλονίκης Κάδοι απορριμμάτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Παλαιό Φάληρο: Ζαρντινιέρες αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία και έπεσαν στο πεζοδρόμιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 36 λεπτά πριν

Αλέξης Τσίπρας: Τα Ιωάννινα επόμενος σταθμός της “Ιθάκης” – Στο πάνελ των ομιλητών Πέτρος Κόκκαλης και Γιώργος Μπουλμπασάκος

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Γιώργος Λασκαρίδης: Ο πρώην παίκτης του MasterChef έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Οι φωτογραφίες από το μαιευτήριο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Τουρκικά ΜΜΕ: Την επόμενη εβδομάδα η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 24ωρη απεργία την Τετάρτη από τους ιδιοκτήτες ταξί και μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Τουλάχιστον 13 νεκροί από υποθερμία στη Νέα Υόρκη εν μέσω σφοδρού κύματος ψύχους