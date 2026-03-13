Θεσσαλονίκη: Αθλητές του ΠΑΟΚ στο σημείο της δολοφονίας – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 20χρονος φίλος του ΠΑΟΚ, Κλεομένης στην Καλαμαριά, βρέθηκαν αθλητές του συλλόγου για να τιμήσουν τη μνήμη του, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη που έχει σκορπίσει στην «οικογένεια» του Δικεφάλου η είδηση του τραγικού χαμού του.

Συγκεκριμένα, αντιπροσωπεία από την ομάδα ποδοσφαίρου σάλας του ΠΑΟΚ επισκέφθηκε το σημείο όπου ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Πέμπτης.

Νωρίτερα, φόρο τιμής απέτισε και ο βολεϊμπολίστας του συλλόγου, Λάζαρο Τόρες, ο οποίος μετέβη επίσης στο σημείο της δολοφονίας.

Πηγή: inpaok.com

Καλαμαριά ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία – Απεγκλωβίστηκε μόνη της 60χρονη – Βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Μπαλάσκας για τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: “Είναι πιο ιδιαίτερη και από τον Άλκη Καμπανό”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δυο οι μαχαιριές που δέχτηκε ο 20χρονος – Μια αριστερά μπροστά στο θώρακα και μία πίσω στην πλάτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Μαθητής έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο – Τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Διαμαντοπούλου για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ η αμφισβήτηση του προέδρου χωρίς πρόταση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: “Το κρυφτό τελείωσε” – Επιστολή στον Κακλαμάνη για προ ημερησίας μετά τις αποκαλύψεις για Predator