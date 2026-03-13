Θεσσαλονίκη: Αθλητές του ΠΑΟΚ στο σημείο της δολοφονίας – Δείτε βίντεο

Στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 20χρονος φίλος του ΠΑΟΚ, Κλεομένης στην Καλαμαριά, βρέθηκαν αθλητές του συλλόγου για να τιμήσουν τη μνήμη του, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη που έχει σκορπίσει στην «οικογένεια» του Δικεφάλου η είδηση του τραγικού χαμού του.

Συγκεκριμένα, αντιπροσωπεία από την ομάδα ποδοσφαίρου σάλας του ΠΑΟΚ επισκέφθηκε το σημείο όπου ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Πέμπτης.

Νωρίτερα, φόρο τιμής απέτισε και ο βολεϊμπολίστας του συλλόγου, Λάζαρο Τόρες, ο οποίος μετέβη επίσης στο σημείο της δολοφονίας.

Πηγή: inpaok.com