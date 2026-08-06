Super 3: “Η ΔΕΘ και οι κάλπες δεν αργούν, η μνήμη του κόσμου είναι πολύ πιο δυνατή απ’ όσο πιστεύουν ορισμένοι”

Στα «άκρα» οδηγείται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον σύνδεσμο φιλάθλων του Άρη, Super 3, και τις διωκτικές και δικαστικές Αρχές, με φόντο τη δικογραφία που σχηματίστηκε και παρουσιάζει οπαδούς του συλλόγου ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Με μια σκληρή ανακοίνωση-καταγγελία, ο σύνδεσμος κάνει λόγο για «επικίνδυνη λογική συλλογικής ενοχοποίησης» και στοχοποίηση ενός ολόκληρου οργανισμού, τονίζοντας πως η ατομική ευθύνη δεν μπορεί να υποκαθίσταται από επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Παράλληλα, αφήνονται αιχμές κατά της Πολιτείας για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» υπέρ άλλων ισχυρών συμφερόντων, ενώ στέλνεται σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει της ΔΕΘ και των επόμενων καλπών.

Στα εκτενή υστερόγραφα της ανακοίνωσης, ο Super 3 θίγει ζητήματα νομιμότητας των επισυνδέσεων της ΕΛ.ΑΣ., αμφισβητεί το περιεχόμενο της δικογραφίας, ενώ αναφέρεται και στο ζήτημα της υπόθεσης βιασμού, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Super 3:

«Υπάρχουν στιγμές που μια κοινωνία καλείται να επιλέξει αν θα υπηρετεί τη Δικαιοσύνη ή την επικοινωνία. Αν θα αναζητά την αλήθεια ή θα κατασκευάζει εύκολους ενόχους για να ικανοποιήσει την κοινή γνώμη.

Η προσπάθεια να παρουσιαστούν οπαδοί του ΑΡΗ και του SUPER 3 ως εγκληματική οργάνωση αποτελεί μια επικίνδυνη λογική συλλογικής ενοχοποίησης. Μεμονωμένες πράξεις και διαφορετικές υποθέσεις δεν μπορούν να μετατρέπουν έναν ολόκληρο σύνδεσμο σε εγκληματική οργάνωση ούτε να στιγματίζουν χιλιάδες ανθρώπους. Η ατομική ευθύνη αποτελεί θεμελιώδη αρχή κάθε κράτους δικαίου. Η συλλογική ενοχοποίηση δεν μπορεί να την υποκαθιστά.

Όποιος παρανομεί οφείλει να λογοδοτεί απέναντι στη Δικαιοσύνη. Άλλο όμως η απόδοση προσωπικών ευθυνών και άλλο η στοχοποίηση ενός ολόκληρου συνδέσμου και του κόσμου του.

Την ίδια στιγμή, ο ΑΡΗΣ και ο κόσμος του βλέπουν διαχρονικά έναν σύλλογο που, όταν διεκδικεί λύσεις για το μέλλον του, από το γήπεδο μπάσκετ μέχρι κρίσιμα διοικητικά και θεσμικά ζητήματα, συναντά καθυστερήσεις και κλειστές πόρτες. Αντίθετα, για άλλους συλλόγους ισχυρών ιδιοκτητών και μεγάλων συμφερόντων, οι διαδικασίες συχνά μοιάζουν να προχωρούν πολύ ευκολότερα. Ο ΑΡΗΣ δεν ζητά προνόμια. Ζητά μόνο ισονομία, σεβασμό και ίση μεταχείριση.

Ο κόσμος του ΑΡΗ δεν υπηρέτησε ποτέ διοικήσεις, παράγοντες ή συμφέροντα. Έμεινε πιστός μόνο στον ΑΡΗ, στην ιστορία, στις αξίες και στη φανέλα του.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται ενότητα. Δίπλα στον ΑΡΗ. Δίπλα σε όλα τα τμήματα. Απαιτώντας ισονομία, σεβασμό προς τον σύλλογο και τον κόσμο του και ίση μεταχείριση.

Γιατί όταν χάνεται η ισονομία, δεν αδικείται μόνο ένας σύλλογος. Πλήττεται η ίδια η Δημοκρατία.

Υ.Γ. 1 Η ΔΕΘ δεν αργεί. Οι κάλπες επίσης. Η μνήμη του κόσμου είναι πολύ πιο δυνατή απ’ όσο πιστεύουν ορισμένοι.

Υ.Γ. 2 Τον ΑΡΗ δεν τον λύγισαν πόλεμοι, χρεοκοπίες, διώξεις και δεκαετίες αδικίας. Δεν πρόκειται να τον λυγίσουν ούτε τώρα.

Υ.Γ. 3 Καμία ανοχή. Όποιος καταδικαστεί αμετάκλητα για βιασμό δεν έχει θέση στον ΑΡΗ ούτε στην κοινωνία. Και αυτό δεν θα το αποφασίσουν ούτε οι δικαστές του διαδικτύου, ούτε τα τηλεοπτικά πάνελ, ούτε η πίεση της κοινής γνώμης. Θα το αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Μέχρι τότε, σεβασμός στις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Μετά την αμετάκλητη καταδίκη, καμία δεύτερη σκέψη. Καμία θέση στον ΑΡΗ.

Υ.Γ. 4 Όπως είδαμε και σε άλλες γνωστές δικογραφίες που απασχόλησαν την κοινή γνώμη, περιμένουμε με ενδιαφέρον να πέσουν και εδώ οι κουκούλες και να μάθουμε ποιος είναι ο δήθεν ανώνυμος αποστολέας του e-mail που ενημέρωσε την Αστυνομία για τη δήθεν λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης στον ΑΡΗ Θεσσαλονίκης. Ίσως τότε κάποιοι να πέσουν από τα σύννεφα. Εμείς, πάντως, σίγουρα όχι.

Υ.Γ. 5 Για ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια το πανελλήνιο, τις παρακολουθήσεις ή αλλιώς τις νόμιμες επισυνδέσεις, που τόσο συχνά βρίσκονται στην επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, ελπίζουμε να σας έχουν ενημερώσει οι αρμόδιοι ότι στη δικογραφία των 30 CD περιλαμβάνονται καταγραφές συνομιλιών χωρίς καμία ποινική σημασία, ακόμη και ανθρώπων που δεν κατηγορούνται για απολύτως καμία πράξη. Είναι αυτό νόμιμο; Είναι σύνηθες; Είναι πλέον φυσιολογικό;

Υ.Γ. 6 Η Αστυνομία χαρακτήρισε ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης άνθρωπο που απλώς εισήλθε στο γήπεδο χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα. Τι πιο φυσιολογικό, άραγε;

Υ.Γ. 7 Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η επόμενη συνταξιοδότηση και ποια η επόμενη πρόσληψη ανώτατων αξιωματικών στις τάξεις της γνωστής ανώνυμης εταιρείας, μήπως έτσι εξηγηθούν όλα τα ανεξήγητα που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Ίσως τότε μάθουμε και πώς γίνεται παράγοντες και φίλαθλοι της συγκεκριμένης εταιρείας να γνωρίζουν για αστυνομικές επιχειρήσεις πριν ακόμη αυτές πραγματοποιηθούν.

Υ.Γ. 8 Βαφτίσατε διακίνηση ουσιών ακόμη και τη χρήση ενός τσιγάρου μεταξύ φίλων. Κάποιος καλοπροαίρετος θα έλεγε ότι είναι απλώς παράλογο μια υπηρεσία άσχετη με τα ναρκωτικά να συντάσσει δικογραφίες για ζητήματα που δεν γνωρίζει. Κάποιος άλλος ίσως να έλεγε ότι αυτό έγινε με σκοπιμότητα. Ας το κρίνουν οι ελληνικές ή και όχι μόνο αρμόδιες αρχές.

Υ.Γ. 9 Οι μάσκες έπεσαν. Γνωρίζουμε ποιοι δίνουν τις εντολές και το κακό για εσάς είναι ότι, αργά ή γρήγορα, όλα αυτά θα αποκαλυφθούν. Ελπίζουμε να μη χρειαστεί η παρέμβαση ευρωπαϊκών αρχών. Να γνωρίζετε, όμως, από τώρα ότι θα φτάσουμε, νόμιμα, μέχρι όπου προβλέπεται, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Έχουμε μάθει στα δύσκολα.

Δεν λυγίζουμε.

ΑΡΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ SUPER 3»