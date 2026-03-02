Super 3 για την Κ18 του Άρη: Δύναμη στα παιδιά μας, σας περιμένουμε σπίτι, ασφαλείς

Η αποστολή της U18 του Άρη βιώνει δύσκολες στιγμές στο Άμπου Ντάμπι, με τον Super 3 να ζητάει την κινητοποίηση των αρμόδιων κρατικών μηχανισμών, ώστε να επιστρέψουν ασφαλείς όλοι από την κιτρινόμαυρη αποστολή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο SUPER 3 εκφράζει την απόλυτη στήριξή του στα παιδιά της ομάδας U18 του μπασκετικού τμήματος του ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ, που αυτές τις ώρες δοκιμάζονται μακριά από την πατρίδα, μέσα σε συνθήκες πολέμου και αβεβαιότητας.

Τα παιδιά αυτά εκπροσωπούν τον ΑΡΗ, το σήμα και την ιστορία μας, με ήθος και περηφάνια. Δεν είναι απλώς αθλητές. Είναι κομμάτι της οικογένειάς μας. Και πάνω απ’ όλα, είναι παιδιά που πρέπει να βρίσκονται δίπλα στους δικούς τους ανθρώπους.

Το μοναδικό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η άμεση, ασφαλής και χωρίς καμία καθυστέρηση επιστροφή τους στην Ελλάδα. Να γυρίσουν σώοι στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους.

Όλες οι σκέψεις μας, όλη μας η δύναμη και η προσευχή είναι μαζί τους. Να γνωρίζουν πως ολόκληρη η οικογένεια του ΑΡΗ στέκεται δίπλα τους.

Παράλληλα, απαιτούμε την άμεση και ουσιαστική κινητοποίηση των αρμόδιων κρατικών μηχανισμών, ώστε να διασφαλιστεί το ταχύτερο δυνατό η ασφαλής επιστροφή της αποστολής.

Δύναμη στα παιδιά μας.

Σας περιμένουμε σπίτι, ασφαλείς».