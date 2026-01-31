Παναιτωλικός – Άρης: Ο Φαμπιάνο λύτρωσε τους κιτρινόμαυρους στο Αγρίνιο που πλησίασαν στο -1 από τον Παναθηναϊκό

Ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο, επικρατώντας με 1-0 του Παναιτωλικού, χάρη στο γκολ του Φαμπιάνο στο 78ο λεπτό και πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα στο 2026, πλησιάζοντας στο -1 από τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες και βρήκαν απέναντί τους έναν εξαιρετικό Κουτσερένκο, που κράτησε το μηδέν για μεγάλο διάστημα.

Οι Αγρινιώτες αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες από το 24’, λόγω της αποβολής του Χότζα, γεγονός που διευκόλυνε το έργο των κιτρινόμαυρων, οι οποίοι τελικά βρήκαν τη λύση και πήραν δίκαια το τρίποντο. Αυτή ήταν η έκτη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου στο πρωτάθλημα.

Επόμενο ματς για τον Παναιτωλικό είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet (07/02, 17:00), ενώ για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είναι το ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Βικελίδης (08/02, 19:00).

Ο αγώνας

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με ένταση και επιθετική διάθεση στην αναμέτρηση, δημιουργώντας από νωρίς τις προϋποθέσεις για να πάρουν το προβάδισμα.

Στο 14ο λεπτό, ο Άρης έχασε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο Πέρεθ έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα κόντραρε σε παίκτη του Παναιτωλικού και κατέληξε στον Μισεουί, ο οποίος βρέθηκε αμαρκάριστος απέναντι από τον Κουτσερένκο. Ωστόσο, δεν τοποθέτησε σωστά το σώμα του στο τελείωμα και η μπάλα κατέληξε άουτ.

Ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία για τους κιτρινόμαυρους στο 21ο λεπτό. Ο Μορόν βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ απέναντι στον Κουτσερένκο, όμως υπό την πίεση του Γκαρθία δεν εκτέλεσε σωστά και έστειλε την μπάλα άουτ, χάνοντας μια ακόμη σημαντική στιγμή για τους φιλοξενούμενους.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για τους γηπεδούχους στο 24ο λεπτό, όταν ο Χότζα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Μισεουί. Ο Παπαπέτρου αρχικά τιμώρησε τον επιθετικό των καναρινιών με κίτρινη κάρτα, ωστόσο μετά από παρέμβαση του VAR και on field review, ο Έλληνας διαιτητής άλλαξε την απόφασή του και τον απέβαλε.

Στο 27ο λεπτό, ο Μόντσου επιχείρησε το σουτ, με την μπάλα να κοντράρει στον Μπουχαλάκη και να καταλήγει άουτ. Ωστόσο, ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ υπέρ του Άρη, κρίνοντας πως η μπάλα βρήκε στο χέρι του Έλληνα μέσου. Ο ίδιος ο Μόντσου ανέλαβε την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα με ωραία εκτέλεση προς την αριστερή γωνία, όμως ο Κουτσερένκο αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε.

Νέα καλή στιγμή για τον Άρη στο 33′, με τον Ράτσιτς να πασάρει στον Πέρεθ, ο οποίος απέφυγε όμορφα τον αντίπαλό του, όμως το σουτ που επιχείρησε σταμάτησε ξανά στον Κουτσερένκο, με τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού να απομακρύνει με υπερένταση.

Η κυριαρχία του Άρη δεν μετουσιώθηκε σε γκολ στο πρώτο μέρος, με την τελευταία καλή στιγμή να έρχεται στο 45+4’. Ο Μισεούι, που ξεχώρισε επιθετικά για τους κιτρινόμαυρους, συνέκλινε όμορφα από τα δεξιά, όμως το σουτ του πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας του Τιτόρμου.

Με αλλαγές ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο για τις δύο ομάδες, καθώς ο Ντουντού πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Μισεούι, ενώ ο Κόγιτς αντικατέστησε τον Νικολάου.

Η εικόνα στο δεύτερο μέρος δεν διαφοροποιήθηκε σε σχέση με το πρώτο, με τον Άρη να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων, να πιέζει και να δημιουργεί προϋποθέσεις για γκολ, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα, είτε λόγω αστοχίας, είτε χάρη στις επεμβάσεις του Κουτσερένκο, που κρατούσε το μηδέν.

Στο 53ο λεπτό καταγράφηκε ακόμη μία διπλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Ο Μορόν βρέθηκε αμαρκάριστος και εκτέλεσε από κλειστή γωνία, με τον Κουτσερένκο να αποκρούει σε πρώτο χρόνο, ενώ στη συνέχεια ο Ράτσιτς πήρε την κεφαλιά, όμως ο τερματοφύλακας των Αγρινιωτών αντέδρασε ξανά σωστά και απομάκρυνε.

Στο 78ο λεπτό ο Άρης κατάφερε να “σπάσει” την αντίσταση του Παναιτωλικού και να ανοίξει το σκορ. Ο Ντούντου έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Φαμπιάνο, κερδίζοντας τη μονομαχία στον αέρα από τον Γκράναθ, πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Κουτσερένκο, γράφοντας το 0-1 και δίνοντας το προβάδισμα στους κιτρινόμαυρους.

Στο 87ο λεπτό, ο Μορόν είχε διπλή μεγάλη ευκαιρία να “κλειδώσει” τη νίκη για τον Άρη. Αρχικά το σουτ του Ισπανού σταμάτησε στην άμυνα των γηπεδούχων, ενώ στη συνέχεια της ίδιας φάσης πήρε την κεφαλιά, με τον Κουτσερένκο να επεμβαίνει ξανά και να κρατά το σκορ στο 0-1.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Μλάντεν (83′ Αποστολόπουλος), Γκαρθία, Γκρανάθ, Μπουχαλάκης (90′ Μπελεβώνης), Σμυρλής (90′ Μπρέγκου), Νικολάου (46′ Κόγιτς), Ματσάν (73′ Μίχαλακ), Μανρίκε, Χότζα

ΑΡΗΣ: Αθανασιάδης, Φαντιγκά (74′ Φρίντεκ), Σούντμπεργκ, Λέισμαν, Τεχέρο, Μόντσου, Ράτσιτς, Πέρεθ, Μισεουί (46′ Ντούντου), Γιένσεν (61′ Μπουσαϊντ), Πέρεθ (61′ Δώνης), Μορόν

