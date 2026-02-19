Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε ο Ηρακλής απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ο Ηρακλής πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις αλλά ηττήθηκε με 61-91 από τον Παναθηναϊκό που έβρισκε λύσεις στον ημιτελικό του Κυπέλλου.

Ο Παναθηναϊκός επέβαλε από το πρώτο λεπτό τον ρυθμό του απέναντι στον Γηραιό και έκλεισε το ημίχρονο με σαφές προβάδισμα 20 πόντων (26-46), χτίζοντας τη διαφορά μέσα από την άμυνα και την αποτελεσματικότητα στο ανοιχτό γήπεδο. Το ξεκίνημα ανήκε ολοκληρωτικά στους «πράσινους» καθώς με επιθετική άμυνα πάνω στη μπάλα και σωστές περιστροφές υποχρέωσαν τον Ηρακλή σε εννέα λάθη στην πρώτη περίοδο και έβγαλαν εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό (4/4). Ο Σορτς έδωσε από νωρίς ρυθμό, σκοράροντας και δημιουργώντας, ενώ ο Ναν πρόσθεσε λύσεις στο ανοιχτό γήπεδο. Το σερί 13-0 άλλαξε τις ισορροπίες, με τη διαφορά να ανεβαίνει γρήγορα σε διψήφια επίπεδα (5-17). Το «τριφύλλι» είχε καλύτερη κυκλοφορία, περισσότερη ενέργεια και σαφώς μεγαλύτερη συνέπεια στις δύο πλευρές του παρκέ.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Γηραιός έδειξε να έχει σφυγμό αλλά οι «πράσινοι» είχαν τις λύσεις. Ο Μήτογλου ανέλαβε επιθετικές πρωτοβουλίες, πετυχαίνοντας επτά διαδοχικούς πόντους, με αποκορύφωμα το τρίποντο που έστειλε τη διαφορά στο +12 (19-31). Ο Σορτς συνέχισε να εκμεταλλεύεται κάθε αμυντικό κενό, βρίσκοντας στόχο από την περιφέρεια, ενώ ο Χουάντσο πρόσθεσε ακόμη ένα τρίποντο για το 24-44. Ο Ηρακλής προσπάθησε να βρει ρυθμό με Ντάρκο-Κέλι και Σίλας, ήταν πιο ενεργός στην επίθεση, περιόρισε τα λάθη αλλά είδε τη διαφορά να ξεφεύγει.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε ιδανικά για τους «πράσινους», με τον Ναν να βρίσκει στόχο από τα 6,75μ. για το 26-49, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση της ομάδας του να «τελειώσει» νωρίς την υπόθεση νίκη. Ο Ηρακλής προσπάθησε να απαντήσει με καλάθια των Χολμς και Σίλας (29-51), όμως κάθε προσπάθεια μείωσης της διαφοράς συναντούσε άμεση αντίδραση. Ο Στρονγκ έδωσε στιγμιαία ενέργεια στους γηπεδούχους, σκοράροντας τόσο σε σετ παιχνίδι όσο και στο ανοιχτό γήπεδο μετά από κλέψιμο (44-68), όμως ο Παναθηναϊκός είχε τις λύσεις. Ο Σλούκας πήρε πρωτοβουλίες στην περιφέρεια και με δύο τρίποντα (38-66, 44-71) «έσβησε» κάθε σκέψη ανατροπής, διατηρώντας τη διαφορά σε απόλυτα ελεγχόμενα επίπεδα. Ο Χέιζ-Ντέιβις πρόσθεσε δύο εύστοχες βολές (35-61), πριν αποχωρήσει με εμφανή πληγή στο χέρι, δίνοντας τη θέση του στον Σαμοντούροβ. Ο Ρογκαβόπουλος συνέχισε να προσφέρει λύσεις, σε ένα διάστημα όπου ο ρυθμός άνοιξε και το σκορ ανέβηκε εκατέρωθεν. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να έχει πετύχει 27 πόντους στο δεκάλεπτο και να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο σε άμυνα και επίθεση.

Ο Ηρακλής έτρεξε ένα σερί 8-2 στις αρχές του τετάρτου δεκαλέπτου βρίσκοντας καλάθια από τους Μωραΐτη, Κρις Σμιθ (52-75), όμως οι «πράσινοι» απάντησαν με μακρινά σουτ. Ο Καλαϊτζάκης βρήκε στόχο από τα 6,75 μ. για το 52-78 και λίγο αργότερα ο Τολιόπουλος ανέβασε κι άλλο τη διαφορά (52-81), επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των φιλοξενούμενων στην περιφέρεια. Ο Καλαϊτζάκης πρόσθεσε και δίποντο (54-83), ενώ ο Σαμοντούροβ με τρίποντο διαμόρφωσε το 56-86 σε ένα διάστημα όπου ο Παναθηναϊκός είχε τον απόλυτο έλεγχο ρυθμού και ψυχολογίας.

Τα δεκάλεπτα: 7-22, 26-46, 46-73, 61-91

