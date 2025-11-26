MENOY

Ο ΠΣΑΠΠ παρέδωσε στον Τεττέη το βραβείο του Πρεσβευτή κατά του ρατσισμού – Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μία ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε ο Ανδρέας Τεττέη, καθώς παρέλαβε το βραβείο του Πρεσβευτή κατά του Ρατσισμού της FIFPRO, με τον ΠΣΑΠΠ να του το παραδίδει ως έκπληξη κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Κηφισιάς.

Ο 24χρονος Έλληνας επιθετικός τιμήθηκε για τη στάση, το ήθος και τη συμβολή του στην προώθηση της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων στο ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, οι εκπρόσωποι του ΠΣΑΠΠ έδωσαν το παρών στην προπόνηση της ομάδας, χωρίς να έχουν αποκαλύψει την επίσκεψη στον παίκτη.

Τη στιγμή της απονομής, οι συμπαίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Κηφισιάς ξέσπασαν σε θερμά χειροκροτήματα, αναγνωρίζοντας την προσφορά και την προσωπικότητα του Τεττέη μέσα και έξω από το γήπεδο.

Ανδρέας Τεττέη ΠΣΑΠΠ

