Ο Μπούτσκος υποκλίθηκε στους παίκτες του και στον κόσμο του ΠΑΟΚ μετά το ντέρμπι με τον Άρη

Ασπρόμαυρο βάφτηκε το κλάσικο της Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί του Άρη με σκορ 88-77 στο Παλατάκι, σε εξ αναβολής παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Μετά τη λήξη της μεγάλης αναμέτρησης, ο τεχνικός του Δικεφάλου, Παντελής Μπούτσκος, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ αποθέωσε τους παίκτες του για την εμφάνιση, ενώ στάθηκε στην τρομερή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ:

«Να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Κατέθεσαν τη ψυχή τους, είναι πολύ σημαντική απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα, τόσο στην περιφέρεια όσο και στο καλάθι. Δεν μπορούμε να χαρούμε ιδιαίτερα, έχουμε προκλήσεις μπροστά ματς. Κοιτάμε το επόμενο ματς. Πρέπει να διαχειριστούμε την κόπωση και τους τραυματισμούς. Κάθε τρεις μέρες έχουμε κι ένα ντέρμπι».