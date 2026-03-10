Μπούτσκος: Έχουμε μεγάλο κίνητρο για την πρόκριση στα ημιτελικά

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αύριο (11/3, 18:00) στο PAOK Sports Arena το Περιστέρι Betsson, στον πρώτο προημιτελικό του FIBA Europe Cup και αυτή η σειρά των δύο αγώνων θα κρίνει το ένα από τέσσερα εισιτήρια για τους «4» της διοργάνωσης.

Ο Παντελής Μπούτσκος είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του στη διάρκεια της σημερινής προπόνησης, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αντρέα Τρινκιέρι. Ο Ιταλός προπονητής επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και θα παρακολουθήσει το αυριανό παιχνίδι απέναντι στο Περιστέρι Βetsson.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Παντελής Μπούτσκος αναφερόμενος στον αυριανό αγώνα με το Περιστέρι Βetsson τόνισε: «Έχουμε μεγάλη επιθυμία και ενθουσιασμό για να ξεκινήσουμε τη σειρά των αγώνων μας με το Περιστέρι για την προημιτελική φάση του FIBA Europe Cup. Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό και το κίνητρο είναι ακόμη μεγαλύτερο, για την πρόκριση στα ημιτελικά. Είναι μία σειρά δύο αγώνων, οπότε κάθε κατοχή είναι σημαντική. Πρέπει να εμφανιστούμε με το υψηλότερο δυνατό κίνητρο και πνευματικά έτοιμοι για να κάνουμε το πρώτο βήμα.

Είναι πολύ σημαντικό που θα έχουμε στο πλευρό μας τον κόσμο μας. Μας δίνει μία πολύ ξεχωριστή ώθηση. Χρειαζόμαστε την ενέργεια που μεταφέρουν από την κερκίδα στο παρκέ. Το Περιστέρι είναι μία ομάδα, με πολύ καλή χημεία, εξαιρετική προπονητική καθοδήγηση, αξιοσημείωτα αποτελέσματα και δίκαια βρίσκεται στα προημιτελικά. Θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος και θα πρέπει όλοι μας να πιέσουμε τους εαυτούς μας στα όρια για να κάνουμε το πρώτο βήμα. Θα χρειαστεί υπομονή και επιμονή στη διάρκεια του αγώνα, τόσο από εμάς, όσο και από τον κόσμο για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Η αποστολή του Περιστερίου αναμένεται σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει προγραμματισμένη προπόνηση στο PAOK Sports Arena, tόσο απόψε το βράδυ, όσο και αύριο. Διαιτητές του αυριανού αγώνα θα είναι οι: Sinisa Prpa (Σερβία), Mehmet Sahin (Τουρκία), Zoran MItrovski (Βόρεια Μακεδονία)