Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου στο Βουκουρέστι: Εκφώνησε επικήδειο ο Ραζβάν, “παρών” στελέχη του ΠΑΟΚ

Ρίγη συγκίνησης στο τελευταίο «αντίο» στον Μιρτσέα Λουτσέκου, με τους δρόμους του Βουκουρεστίου να γεμίζουν από κόσμο που βρέθηκε στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Ελευθερίου, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Πάνω από 200 άνθρωποι φέρεται να προσήλθαν για να τον αποχαιρετίσουν, ενώ τις προηγούμενες δύο ημέρες η σορός του είχε τεθεί προς λαϊκό προσκύνημα στο Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου.

Φυσικά, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου εκφώνησε έναν εκ των επικηδείων που ακούστηκαν στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, όντας πολύ συγκινημένος. Εκτός από τον Ρουμάνο τεχνικό, μίλησαν για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου οι Τζορτζ Κόπος και Ραζβάν Μπουρλεάνου.

Παράλληλα, μια τετραμελής αντιπροσωπεία της διοίκησης και του αγωνιστικού τμήματος ταξίδεψε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής με ναυλωμένη πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς τη ρουμάνικη πρωτεύουσα, για να βρεθεί στο πλευρό του Ραζβάν Λουτσέσκου. Την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ εκπροσώπησε ο Νίκος Σαββίδης, συνοδευόμενος από την αντιπρόεδρο και CEO, Μαρία Γκοντσαρόβα. Μαζί τους βρέθηκαν στο Βουκουρέστι ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο εμβληματικός αρχηγός Αντρέ Βιεϊρίνια και ο Παντελής Κωνσταντινίδης.

Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlandı



80 yaşındaki Rumen teknik adam Mircea Lucescu, 7 Nisan Salı günü hayata gözlerini yumdu.



Μετά την ολοκλήρωση της τελετής και της ταφής τους Μιρτσέα Λουτσέσκου, η αποστολή του ΠΑΟΚ προγραμματίστηκε να επιστρέψει αυθημερόν στη Θεσσαλονίκη.

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Το φέρετρο του θρυλικού Ρουμάνου προπονητή ήταν καλυμμένο με τη σημαία της χώρας του, με την ταφή να πραγματοποιείται με στρατιωτικές τιμές καθώς τη σορό του υποδέχτηκε η μπάντα της Ρουμανικής Χωροφυλακής. Μια ομάδα της Φρουράς Τιμής της Ρουμανικής Χωροφυλακής απέδωσε τιμές και εκτέλεσε τρεις ομοβροντίες πυροβολικού.

Ο πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου κατείχε Εθνικό Παράσημο με τον βαθμό του Ιππότη, ως ένδειξη υψηλής εκτίμησης για το σύνολο της προσφοράς του στο ποδόσφαιρο της χώρας. Την διάκριση είχε λάβει από την Προεδρία της Ρουμανίας το 2009.

Όταν το φέρετρό του έφτασε στον οικογενειακό τάφο στην είσοδο του νεκροταφείου Μπέλου, ο Μίρτσεα Λουτσέσκου δέχτηκε το τελευταίο χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους. Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, η συμμετοχή στην εκκλησιαστική τελετή καθώς και στην ταφή στο νεκροταφείο Μπέλου περιορίστηκε αυστηρά στην οικογένεια και τους στενούς καλεσμένους.

Αξιωματούχοι, ηγέτες συλλόγων, προπονητές και πολλοί από τους πρώην παίκτες του συνόδευσαν τον Μίρτσεα Λουτσέσκου στο τελευταίο του ταξίδι. Μεταξύ αυτών ήταν οι πρώην ποδοσφαιριστές Μίρτσεα Ρέντνικ, Γκεόργκε Χάτζι, Ιονούτ Λουπέσκου, Ιοάν Οβίδιου Σαμπάου, Ντανούτ Λούπου, Μάριους Σουμουντίκα και Φλορίν Κονσταντινόβιτσι.