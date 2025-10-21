Λανουά: “Έπρεπε να δοθεί πέναλτι στον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με τον Άρη, λάθος του VAR”

Ο Στεφάν Λανουά δικαίωσε τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού που φώναξαν για πέναλτι του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ στο παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, πριν το γκολ ισοφάρισης των γηπεδούχων.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, στην ανάλυση των επίμαχων φάσεων της αγωνιστικής, στάθηκε στο καθαρό πέναλτι που δεν πήρε ο Παναθηναϊκός στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

«Σε αυτή την περίπτωση ο αμυντικός του Άρη αγκαλιάζει τον αντίπαλο του από τον λαιμό με το αριστερό του χέρι. Αν και το μαρκάρισμα ξεκινάει εκτός μεγάλης περιοχής, συνεχίζεται και εντός αυτής, εμποδίζοντας το επιτιθέμενο να παίξει μπάλα. Εδώ δεν δόθηκε το πέναλτι, ούτε παρενέβη όμως αναμενόταν, το var» σημειώνει ο Στεφάν Λανουά.

Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος της ΚΕΔ υποστήριξε πως σωστά δόθηκε το πέναλτι στον Ολυμπιακό στο παιχνίδι της Λάρισας. «Μετά από εκτέλεση κόρνερ και ενώ έχει γίνει σουτ προς το τέρμα ο αμυντικός της Λάρισας βρίσκει τη μπάλα με το χέρι εκτρέποντας την από την πορεία της προς το τέρμα. Έχοντας το χέρι του σε αυτή τη θέση ο παίκτης διακινδυνεύει να χτυπήσει η μπάλα σε αυτό και να καταλογιστεί πέναλτι. Το var παρενέβη σωστά και συνέστησε στον διαιτητή in field review ώστε να καταλογιστεί το πέναλτι».