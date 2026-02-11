Κατέθεσε στεφάνι και λουλούδια ο Παναθηναϊκός στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ

Στεφάνι και λουλούδια μπροστά στη Θύρα 4 κατέθεσε πριν τη σέντρα ο Παναθηναϊκός, στη μνήμη των επτά αετόπουλων του ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» δεν ξέχασαν τους αδικοχαμένους φίλους του Δικεφάλου που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στους δρόμους της Ρουμανίας.

Πριν την έναρξη της ρεβάνς της Τούμπας, σύσσωμη η αποστολή του Παναθηναϊκού βρέθηκε μπροστά στη Θύρα 4, προκειμένου να καταθέσουν στεφάνι και λουλούδια στη μνήμη των αετόπουλων.

Η κίνηση αυτή χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο της Τούμπας, δείχνοντας για μία ακόμα φορά πώς ο αθλητισμός ενώνει και ο θάνατος δεν έχει χρώματα.