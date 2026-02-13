Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ιδρύει την “ΠΑΟΚ Special Team” – Ακαδημία μπάσκετ για Άτομα με Αναπηρία

Με ένα σημαντικό βήμα κοινωνικής ευθύνης και ουσιαστικής συμπερίληψης, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη δημιουργία της «ΠΑΟΚ Special Team», μιας Ακαδημίας Μπάσκετ για Άτομα με Αναπηρία, ενισχύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της στην ισότητα, την κοινωνική ένταξη και τον αθλητισμό για όλους.

«Γιατί το μπάσκετ για όλους εμάς είναι κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Είναι χώρος συμμετοχής και αποδοχής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ομάδας.

Μια Ακαδημία με κοινωνικό αποτύπωμα

Η Ακαδημία ΠΑΟΚ Special Team λειτουργεί στο πλαίσιο του αναβαθμισμένου προγράμματος των Ακαδημιών Μπάσκετ του συλλόγου και απευθύνεται σε Άτομα με Αναπηρία (Αυτισμό, Νοητική Υστέρηση, Σύνδρομο Down), ηλικίας 14 έως 30 ετών.

Δεν πρόκειται απλώς για μία νέα δομή καλαθοσφαίρισης, αλλά –όπως επισημαίνεται– για μια έμπρακτη απόδειξη ότι στον ΠΑΟΚ όλοι έχουν θέση, χωρίς διακρίσεις.

Ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον

Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται στο PAOK Sports Arena, σε ένα ασφαλές και πλήρως υποστηρικτικό περιβάλλον, με τη συνεργασία:

εξειδικευμένων προπονητών

ειδικών παιδαγωγών

θεραπευτών

Το πρόγραμμα θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ομάδας, με στόχο:

τη σωματική ανάπτυξη

την κοινωνικοποίηση

την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης

τη χαρά της συμμετοχής στον ομαδικό αθλητισμό

Ο αθλητισμός ανήκει σε όλους

Όπως τονίζεται από την πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο αθλητισμός αποτελεί δικαίωμα όλων και το γήπεδο οφείλει να είναι χώρος αποδοχής, εξέλιξης και συμπερίληψης. Με τη δημιουργία της ΠΑΟΚ Special Team, ο σύλλογος κάνει ένα ακόμη βήμα ώστε η αθλητική δραστηριότητα να λειτουργεί ως γέφυρα κοινωνικής ένταξης.

Έναρξη εγγραφών