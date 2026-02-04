Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η αινιγματική ανάρτηση του Έλληνα σούπερ σταρ για το μέλλον του στους Μπακς
Λίγες ώρες πριν ολοκληρωθεί η προθεσμία για ανταλλαγές στο ΝΒΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια αινιγματική ανάρτηση.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο επίκεντρο στο NBA, με πολλές ομάδες να προσπαθούν να τον κάνουν δικό τους, καταθέτοντας προσφορές στους Μπακς.
Από την πλευρά του, ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε μία αινιγματική ανάρτηση στα social media.
«Χωρίς μολύβι, αλλά εξακολουθώ να τραβάω όλη την προσοχή», έγραψε o Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Γουόριορς, Τίμπεργουλβς, Χιτ και Νικς είναι μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων για τον Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Μπακς μέχρι το 2027.