Γιάννης Αντετοκούνμπο: Απέκτησε μετοχές της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Τσέλσι

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την εμπλοκή του με το αγγλικό ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα με τη γυναικεία ομάδα της Τσέλσι.

Ο σταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, αποφάσισε να συνεργαστεί με το φίλο του Άλεξ Οχάνιαν συμμετέχοντας στην ομάδα ιδιοκτητών της γυναικείας ομάδας της Τσέλσι. Μία όμορφη κίνηση από τον Greek Freak, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών.

«Είμαι περήφανος και τιμώμενος που συνεργάζομαι με τον φίλο μου Άλεξ Οχάνιαν, συμμετέχοντας στην ομάδα ιδιοκτητών της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Τσέλσι, ενός ιστορικού συλλόγου που βασίζεται στο πάθος, την αριστεία και την κουλτούρα της νίκης.

Η ιστορία της Τσέλσι μιλά από μόνη της και είμαι ενθουσιασμένος που θα συμβάλω στο μέλλον της, υποστηρίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη και την επίδραση του γυναικείου αθλητισμού. Πρόκειται για φιλοδοξία, κληρονομιά και την προώθηση του αθλήματος σε νέα ύψη. Ζήτω η Τσέλσι», ανέφερε ο Έλληνας αθλητής στην ανακοίνωση της συνεργασίας.