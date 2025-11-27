MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Μπάσκετ: Με Σπανούλη η πρωινή προπόνηση στη Θεσσαλονίκη ενόψει Ρουμανίας – Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφία: Twitter
THESTIVAL TEAM

O Βασίλης Σπανούλης είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη κι ενσωματώθηκε με την Εθνική ομάδα, την οποία προπόνησε το πρωί της Πέμπτης (27/11).

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλανόλευκης ολοκλήρωσε την αγωνιστική του υποχρέωση με τη Μονακό στην Euroleague κόντρα στην Εφές και πλέον είναι στη διάθεση της Εθνικής.

Ο Σπανούλης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα προπόνησε τους παίκτες της Ελλάδας στο πρωινό χαλάρωμα πριν την αναμέτρηση με τη Ρουμανία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

