Εθνική Μπάσκετ: Με Σπανούλη η πρωινή προπόνηση στη Θεσσαλονίκη ενόψει Ρουμανίας – Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφία: Twitter
THESTIVAL TEAM
O Βασίλης Σπανούλης είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη κι ενσωματώθηκε με την Εθνική ομάδα, την οποία προπόνησε το πρωί της Πέμπτης (27/11).
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλανόλευκης ολοκλήρωσε την αγωνιστική του υποχρέωση με τη Μονακό στην Euroleague κόντρα στην Εφές και πλέον είναι στη διάθεση της Εθνικής.
Ο Σπανούλης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα προπόνησε τους παίκτες της Ελλάδας στο πρωινό χαλάρωμα πριν την αναμέτρηση με τη Ρουμανία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Vassilis Spanoulis is here 🔵⚪️#FIBAWC #StepItUpHellas#PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/mnoez21CXH— HellenicBF (@HellenicBF) November 27, 2025