MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έρχεται στη Θεσσαλονίκη το Διεθνές Τουρνουά Πυγμαχίας “Μέγας Αλέξανδρος” – Ποιες ημέρες και ώρες

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Το Διεθνές Τουρνουά Πυγμαχίας «Μέγας Αλέξανδρος» συνδιοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Νεολαίας & Εθελοντισμού με το Τμήμα Πυγμαχίας του Α.Σ. Άρη και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας.

Το Τουρνουά θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Νοεμβρίου στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», στην αίθουσα πυγμαχίας «Μιχαήλ Μπογδάνος», με τη συμμετοχή άνω των 80 αθλητών αναπτυξιακών ηλικιών από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη Γερμάνια.

Ώρα έναρξης των ημιτελικών αγώνων: Σάββατο 15/11 στις 17:00 μ.μ.
Ώρα έναρξης των τελικών: Κυριακή 16/11 στις 16:00 μ.μ.

Θεσσαλονίκη Πυγμαχία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

Η Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη “Philoxenia 2025” – Εκεί όπου η φύση συναντά τη φιλοξενία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Βοιωτία: “Του έδωσαν στίγμα GPS και πήγε να συναντήσει κάποιον” λέει ο θείος του 27χρονου που εντοπίστηκε απανθρακωμένος

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας για Λάκη Λαζόπουλο: Να μπω σε μια λογική απάντησης σε εμμονικούς ανθρώπους, δεν πρόκειται να το κάνω

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές στη Γερμανία – Επιθετικός ιός πολιομυελίτιδας ανιχνεύθηκε σε λύματα

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Μαρία Ένεζλη: Δεν ήταν εύκολη απόφαση μετά από 16 χρόνια, είχα πολλή στεναχώρια και πικρία

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ρωσία: Γυναίκα έβγαλε ματσέτα σε ταξιτζή γιατί δεν της άρεσαν τα τραγούδια που έβαζε – Δείτε βίντεο