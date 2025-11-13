Έρχεται στη Θεσσαλονίκη το Διεθνές Τουρνουά Πυγμαχίας “Μέγας Αλέξανδρος” – Ποιες ημέρες και ώρες

Το Διεθνές Τουρνουά Πυγμαχίας «Μέγας Αλέξανδρος» συνδιοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Νεολαίας & Εθελοντισμού με το Τμήμα Πυγμαχίας του Α.Σ. Άρη και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας.

Το Τουρνουά θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Νοεμβρίου στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», στην αίθουσα πυγμαχίας «Μιχαήλ Μπογδάνος», με τη συμμετοχή άνω των 80 αθλητών αναπτυξιακών ηλικιών από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη Γερμάνια.

Ώρα έναρξης των ημιτελικών αγώνων: Σάββατο 15/11 στις 17:00 μ.μ.

Ώρα έναρξης των τελικών: Κυριακή 16/11 στις 16:00 μ.μ.