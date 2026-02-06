Επέστρεψαν με το χάλκινο μετάλλιο από την Πορτογαλία οι πολίστριες – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στην Αθήνα επέστρεψε το απόγευμα της Παρασκευής (06/02) η αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη, έξι μήνες μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ανέβηκαν ξανά στο βάθρο στο Ευρωπαϊκό κερδίζοντας 15-8 την Ιταλία στον μικρό τελικό.

Την ομάδα υποδέχτηκε ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο ΓΓΑ και ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες πολίστες, ο Γιώργος Μαυρωτάς.

Αυτό είναι το 6ο μετάλλιο της Ελλάδας σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών. Σημειώνεται πως η ομάδα έχει 4 ασημένια και 2 χάλκινα και της λείπει μόνο το χρυσό.

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

Υπενθυμίζεται ότι μια εβδομάδα νωρίτερα και η Εθνική ανδρών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Βελιγράδι, κερδίζοντας επίσης την Ιταλία στον μικρό τελικό.