Έφτασε στην Κωνσταντινούπολη η Κ18 του Άρη – Πότε επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

THESTIVAL TEAM

Στην Κωνσταντινούπολη έφτασε η Κ18 του Άρη πριν λίγο, τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το pressaris.gr, η αποστολή ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής από το Άμπου Ντάμπι με πτήση τσάρτερ για την Κωνσταντινούπολη.

Το τσάρτερ προσγειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ξεκινάει οδικώς το ταξίδι της επιστροφής στη Θεσσαλονίκη.

Υπολογίζεται ότι θα επιστρέψει τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά από ένα ταξίδι περίπου επτά ωρών με τις απαραίτητες στάσεις.

