Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Άσχημη πτώση για 41χρονη που αγωνιζόταν με κομμένο αχίλλειο, ούρλιαζε από τον πόνο – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Σοκ έχει προκαλέσει στον κόσμο των χειμερινών σπορ η άσχημη πτώση που είχε η Αμερικανίδα Λίντσεϊ Βον, στον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία, με την 41χρονη σκιέρ να ουρλιάζει από τον πόνο.

Η πτώση σημειώθηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της κατάβασης από την 41χρονη που θεωρείται θρύλος στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Μετά την πτώση, την Βον, η οποία αγωνιζόταν με κομμένο αχίλλειο τένοντα καθώς είχε τραυματιστεί σοβαρά μια εβδομάδα πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών, παρέλαβε ελικόπτερο για τη μεταφορά της σε νοσοκομείο.

Η Βον είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται από το σκι το 2019, αλλά το 2024 ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στις πίστες.

Δείτε το βίντεο

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

