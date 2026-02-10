MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Άνοιξε την αυλαία ο Απόστολος Αγγέλης

|
THESTIVAL TEAM

Ο Απόστολος Αγγέλης ήταν ο πρώτος αθλητής της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 και συμμετείχε στο Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική Τεχνική.

Ο Αγγέλης κατέλαβε την 92η θέση σε 95 αθλητές και αγωνίζεται και πάλι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στα 10χλμ Ελεύθερη Τεχνική.

Στο πρόγραμμα της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου θα πάρουν μέρος στον αγώνα των 10χλμ Ελεύθερη Τεχνική η Νεφέλη Τίτα και η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 62χρονου από πατέρα ανηλίκου που τον είχε παρασύρει με το αυτοκίνητό του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε τέλος στην απεργία του – Επιστρέφει στη δράση για την Αλ Νασρ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Τραμπ κατά Καναδά: Απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει τις δύο χώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ιβάν σε παίκτες του ΠΑΟΚ: Κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο ματς