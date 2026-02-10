Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Άνοιξε την αυλαία ο Απόστολος Αγγέλης

Ο Απόστολος Αγγέλης ήταν ο πρώτος αθλητής της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 και συμμετείχε στο Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική Τεχνική.

Ο Αγγέλης κατέλαβε την 92η θέση σε 95 αθλητές και αγωνίζεται και πάλι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στα 10χλμ Ελεύθερη Τεχνική.

Στο πρόγραμμα της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου θα πάρουν μέρος στον αγώνα των 10χλμ Ελεύθερη Τεχνική η Νεφέλη Τίτα και η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, στις 14:00 ώρα Ελλάδας.