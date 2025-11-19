Χάντμπολ: Τεράστια νίκη για ΠΑΟΚ που έσπασε το αήττητο της ΑΕΚ

Τεράστια εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι Δικεφάλων, που «έσπασε» το αήττητο της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη (29-27) – Ο «ήρωας» Άρσιτς απέκρουσε δύο πέναλτι στο τελευταίο πεντάλεπτο και έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους.

Οι «ασπρόμαυροι» πήραν γρήγορο προβάδισμα (2-0) στο πρώτο λεπτό, προβάδισμα που δεν έχασαν ποτέ. Με τον Άρσιτς να υψώνει… τείχος και τους Παπαβασίλη-Ελευθεριάδη να «καθαρίζουν» επιθετικά, ο ΠΑΟΚ προηγούταν συνεχώς με δύο γκολ διαφορά στο πρώτο 18λεπτο (4-2, 5-3 και 7-5), με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει (7-7) με γκολ του Στούμπερ.

Τρομερό…. φίνις στο πρώτο ημίχρονο από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε το 10-10 του 24ου λεπτού 13-10, με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Το «ασπρόμαυρο» +3 παρέμενε στο πρώτο δεκάλεπτο της επανάληψης (19-16) με γκολ του Τεμελκόσκι, με την Ένωση να «απαντάει» με γρήγορο 0-3 για το 19-19. Μεγάλο ντέρμπι Δικεφάλων με το 21-21 να «συντροφεύει» τα δύο κλαμπ στο τελευταίο 15λεπτο.

Mε πέναλτι του Ιωάννου ο ΠΑΟΚ πήγε ξανά στο +2 (23-21) στο 48΄ και με λόμπα του Παπαβασίλη σε κενή εστία στο +3 (24-21). Το προβάδισμα των Θεσσαλονικιών παρέμενε στην είσοδο στο τελευταίο 5λεπτο (26-24).

Στην αντεπίθεση ο Παπαβασίλης «έγραψε» το 27-24, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, με τον «ψυχωμένο» ΠΑΟΚ να βλέπει τον τερματοφύλακά του, Άρσιτς, να αποκρούει δύο πέναλτι στα τελευταία τέσσερα λεπτά.

Τεράστια νίκη για τους «ασπρόμαυρους», η πρώτη μετά από επτά χρόνια απέναντι στην ΑΕΚ με το τελικό 29-27 να δίνει το δίποντο στους παίκτες του Ανανιάδη.

