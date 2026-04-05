Άρης: Το πρώτο βήμα για την 5η θέση θέλει να κάνει σήμερα στην Λειβαδιά

Να δείξει πως μπορεί να “χτυπήσει” την 5η θέση θέλει ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής των πλέι οφ 5-8 κόντρα στον Λεβαδειακό.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης με νίκη θα μειώσει την διαφορά από την 5η θέση στους 3 βαθμούς καθώς μετά την είσοδο στα ενδιάμεσα πλέι οφ η βαθμολογία είναι Λεβαδειακός 21, Βόλος 16, ΟΦΗ 16 και Άρης 15.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το NovaSport 2.